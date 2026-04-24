Tragedija u Rijeci: Izbio požar u stanu, našli tijelo mrtve žene

Mrtvo tijelo žene pronašli su policajci u Rijeci u petak kasno navečer, izvijestila je policija.

Oko 21 sat u Vukovarskoj ulici izbio je požar u jednom od stanova, a ulaskom u stan pronašli su beživotno tijelo.

U tijeku je očevid kako bi se utvrdili svi detalji, javlja policija.