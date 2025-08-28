Obavijesti

SUDAR NA RASKRIŽJU

Tragedija u Samoboru: Vozač (43) romobila preminuo nakon sudara s automobilom

Ivan Jukić
Tragedija u Samoboru: Vozač (43) romobila preminuo nakon sudara s automobilom
Foto: PU istarska

Tragedija u Samoboru! Vozač električnog romobila poginuo u sudaru s automobilom. Policija istražuje nesreću, vozač automobila traži pomoć

Vozač (43) električnog romobila preminuo je u srijedu nakon prometne nesreće do koje je došlo oko 14 sati u Samoboru. Nesreća se dogodila na raskrižju Zagrebačke ulice i Ulice Grada Wirgesa kada je došlo do kontakta između električnog romobila marke Kukurin, kojim je upravljao 43-godišnjak krećući se Zagrebačkom ulicom u smjeru sjevera, i osobnog automobila marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 51-godišnjak u smjeru jugozapada.

Vozač romobila zadobio je teške ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je nažalost kasnije preminuo. Vozač automobila, star 51 godinu, također je zatražio liječničku pomoć u jednoj zagrebačkoj zdravstvenoj ustanovi.

Policija je izvijestila da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku te da se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

