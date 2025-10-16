Policija je jutros dobila dojavu o dimu koji izlazi iz kuće, a dolaskom na teren pronašla je mrtvog muškarca
Tragedija u Svetom Križu: Pronađeno tijelo muškarca, sumnja se na trovanje plinom
Zagrebačka policija priopćila je kako pronađeno tijelo muškarca u mjestu Sveti Križ.
Danas, 16. listopada u 6.49 sati zaprimili su dojavu o dimu koji izlazi iz kuće, a prema prvim informacijama, sumnja se da je smrt nastupila uslijed udisanja ugljičnog monoksida, poznatog i kao tihi ubojica.
Najvažnije preporuke za sigurnost u domu
Zagrebačka policija poziva građane na oprez prilikom korištenja plinskih trošila i uređaja za grijanje, posebno u jesenskim i zimskim mjesecima kada se povećava rizik od trovanja ugljičnim monoksidom i požara dimnjaka. Kako bi se spriječile neželjene posljedice, građanima su upućeni konkretni savjeti, preporuke te edukativni video sadržaji s izjavama stručnjaka.
Policija upozorava da se broj trovanja ugljičnim monoksidom tijekom zime svake godine povećava, a najčešći uzroci su neispravna plinska trošila, neredovito čišćenje dimnjaka i nepravilno provjetravanje prostorija.
