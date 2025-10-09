Obavijesti

TROVANJA SU SVE ČEŠĆA

Policija upozorava: Ugljični monoksid ubija, a ovo su ključni savjeti za sigurnost u domu

Piše Marta Divjak,
Policija upozorava: Ugljični monoksid ubija, a ovo su ključni savjeti za sigurnost u domu
Foto: PU zagrebačka

To je plin bez boje, mirisa i okusa, što ga čini iznimno opasnim jer ga je gotovo nemoguće prepoznati bez posebnog detektora. Već male količine mogu izazvati glavobolju, mučninu,, a u težim slučajevima i smrt

Zagrebačka policija poziva građane na oprez prilikom korištenja plinskih trošila i uređaja za grijanje, posebno u jesenskim i zimskim mjesecima kada se povećava rizik od trovanja ugljičnim monoksidom i požara dimnjaka. Kako bi se spriječile neželjene posljedice, građanima su upućeni konkretni savjeti, preporuke te edukativni video sadržaji s izjavama stručnjaka.

Foto: PU zagrebačka

Najvažnije preporuke za sigurnost u domu

Policija upozorava da se broj trovanja ugljičnim monoksidom tijekom zime svake godine povećava, a najčešći uzroci su neispravna plinska trošila, neredovito čišćenje dimnjaka i nepravilno provjetravanje prostorija.

- Redovito prozračujte prostorije u kojima se nalaze plinska trošila, poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica i garaža.

- Nikada ne zaključavajte kupaonicu tijekom tuširanja ako koristite plinski bojler – u slučaju trovanja, pomoć mora biti brzo dostupna.

- Dimnjake pregledavajte jednom godišnje, i to isključivo uz pomoć ovlaštenih dimnjačara.

- Ugradnju i servisiranje trošila prepustite isključivo stručnjacima, nikako ne radite to sami.

- Zamijenite stara plinska trošila s novima - preporučuju se kondenzacijska trošila, koja su sigurnija za korištenje.

- Redovito servisirajte kućanske uređaje koji koriste plin.

- Nabavite detektor ugljičnog monoksida, ali i osigurajte da ga ugradi kvalificirana osoba na odgovarajuće mjesto.

- Ne ignorirajte dimnjake i ventilaciju

- Policija posebno naglašava važnost redovitog čišćenja dimnjaka i ventilacijskih otvora:

- Dimovodne kanale i dimnjake mora održavati ovlašteni dimnjačar – njihovi se savjeti moraju provoditi bez odlaganja.

- Redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka, osobito u kupaonicama i kotlovnicama.

- Edukativni video sadržaji sa stručnjacima

Dodatne informacije

U cilju prevencije neželjenih posljedica donosimo vam set preventivno-edukativnih video sadržaja u kojima sudjeluju stručnjaci različitih profila:
 
Vještak Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ferdo Barbarić govori o najčešćim oblicima i uzrocima trovanja ugljičnim monoksidom u Republici Hrvatskoj;
 
Policijski službenik kriminalističke policije Ilija Brkić s kaznenopravnog i kriminalističkog aspekta govori o kaznenoj odgovornosti počinitelja i važnosti pravovremene zaštite žrtve;
 
Vatrogasac daje upute kako postupati u slučaju da dođe do požara dimnjaka;
 
Dimnjačar donosi niz korisnih savjeta vezanih uz važnost kontrole dimnjaka i dimovoda, odnosno važnost njihove sanacije i servisa ovlaštenih servisera;
 
Iz Stručne tehničke podrške Gradske plinare Zagreb daju poseban osvrt na simptome trovanja ugljičnim monoksidom i na koji način izlaganje ovom plinu može dovesti do smrtne posljedice;
 
Ovlašteni serviser plinskih trošila daje jasne upute na koji način prepoznati probleme u radu trošila, savjete i preporuke za korištenje trošila te sugerira nabavku detektora ugljičnog monoksida koji nas na vrijeme može upozoriti na opasnost, kao i da ga ugradi stručna osoba.

Ugljični monoksid - tihi ubojica

Ugljični monoksid je plin bez boje, mirisa i okusa, što ga čini iznimno opasnim jer ga je gotovo nemoguće prepoznati bez posebnog detektora. Već male količine mogu izazvati glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, a u težim slučajevima i smrt. Stoga policija upozorava: ne ignorirajte znakove i ne odgađajte preventivne mjere.

U cilju prevencije neželjenih posljedica donosimo vam set preventivno-edukativnih video sadržaja u kojima sudjeluju stručnjaci različitih profila:
 
 

