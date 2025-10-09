To je plin bez boje, mirisa i okusa, što ga čini iznimno opasnim jer ga je gotovo nemoguće prepoznati bez posebnog detektora. Već male količine mogu izazvati glavobolju, mučninu,, a u težim slučajevima i smrt
Policija upozorava: Ugljični monoksid ubija, a ovo su ključni savjeti za sigurnost u domu
Zagrebačka policija poziva građane na oprez prilikom korištenja plinskih trošila i uređaja za grijanje, posebno u jesenskim i zimskim mjesecima kada se povećava rizik od trovanja ugljičnim monoksidom i požara dimnjaka. Kako bi se spriječile neželjene posljedice, građanima su upućeni konkretni savjeti, preporuke te edukativni video sadržaji s izjavama stručnjaka.
Najvažnije preporuke za sigurnost u domu
Policija upozorava da se broj trovanja ugljičnim monoksidom tijekom zime svake godine povećava, a najčešći uzroci su neispravna plinska trošila, neredovito čišćenje dimnjaka i nepravilno provjetravanje prostorija.
- Redovito prozračujte prostorije u kojima se nalaze plinska trošila, poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica i garaža.
- Nikada ne zaključavajte kupaonicu tijekom tuširanja ako koristite plinski bojler – u slučaju trovanja, pomoć mora biti brzo dostupna.
- Dimnjake pregledavajte jednom godišnje, i to isključivo uz pomoć ovlaštenih dimnjačara.
- Ugradnju i servisiranje trošila prepustite isključivo stručnjacima, nikako ne radite to sami.
- Zamijenite stara plinska trošila s novima - preporučuju se kondenzacijska trošila, koja su sigurnija za korištenje.
- Redovito servisirajte kućanske uređaje koji koriste plin.
- Nabavite detektor ugljičnog monoksida, ali i osigurajte da ga ugradi kvalificirana osoba na odgovarajuće mjesto.
- Ne ignorirajte dimnjake i ventilaciju
- Policija posebno naglašava važnost redovitog čišćenja dimnjaka i ventilacijskih otvora:
- Dimovodne kanale i dimnjake mora održavati ovlašteni dimnjačar – njihovi se savjeti moraju provoditi bez odlaganja.
- Redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka, osobito u kupaonicama i kotlovnicama.
- Edukativni video sadržaji sa stručnjacima
Dodatne informacije
U cilju prevencije neželjenih posljedica donosimo vam set preventivno-edukativnih video sadržaja u kojima sudjeluju stručnjaci različitih profila:
Vještak Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ferdo Barbarić govori o najčešćim oblicima i uzrocima trovanja ugljičnim monoksidom u Republici Hrvatskoj;
Policijski službenik kriminalističke policije Ilija Brkić s kaznenopravnog i kriminalističkog aspekta govori o kaznenoj odgovornosti počinitelja i važnosti pravovremene zaštite žrtve;
Vatrogasac daje upute kako postupati u slučaju da dođe do požara dimnjaka;
Dimnjačar donosi niz korisnih savjeta vezanih uz važnost kontrole dimnjaka i dimovoda, odnosno važnost njihove sanacije i servisa ovlaštenih servisera;
Iz Stručne tehničke podrške Gradske plinare Zagreb daju poseban osvrt na simptome trovanja ugljičnim monoksidom i na koji način izlaganje ovom plinu može dovesti do smrtne posljedice;
Ovlašteni serviser plinskih trošila daje jasne upute na koji način prepoznati probleme u radu trošila, savjete i preporuke za korištenje trošila te sugerira nabavku detektora ugljičnog monoksida koji nas na vrijeme može upozoriti na opasnost, kao i da ga ugradi stručna osoba.
Ugljični monoksid - tihi ubojica
Ugljični monoksid je plin bez boje, mirisa i okusa, što ga čini iznimno opasnim jer ga je gotovo nemoguće prepoznati bez posebnog detektora. Već male količine mogu izazvati glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, a u težim slučajevima i smrt. Stoga policija upozorava: ne ignorirajte znakove i ne odgađajte preventivne mjere.
U cilju prevencije neželjenih posljedica donosimo vam set preventivno-edukativnih video sadržaja u kojima sudjeluju stručnjaci različitih profila:
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+