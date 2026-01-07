Tragedija u Tovarniku: Vatrena stihija uništila kuću, vatrogasci u ruševinama pronašli tijelo

Strašna tragedija potresla je Tovarnik u ranim jutarnjim satima. Kako je izvijestila PU vukovarsko-srijemska, policija je u 4.43 sata zaprimila dojavu o požaru na obiteljskoj kući.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci koji su započeli gašenje vatre. Tijekom intervencije, unutar kuće su uočili izgorjelo tijelo.

Požar je zasad pod kontrolom, a gašenje je i dalje u tijeku. Nakon što se steknu sigurnosni uvjeti, policija će provesti očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije – uključujući uzrok požara i identitet stradale osobe.