GORJELA POMOĆA PROSTORIJA

Tragedija u Vinkovcima: U požaru pronašli tijelo čovjeka

Piše Ivan Jukić,
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Vatrogasci i dalje gase požar, nakon čega slijedi očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara

U nedjelju u 10:05 sati zaprimljena je dojava o požaru u pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima. Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja i potvrdili istinitost dojave. Tijekom intervencije, u prostoriji je pronađeno mrtvo tijelo.

Na mjesto događaja pozvani su mrtvozornik i inspektor zaštite od požara, a o svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

Vatrogasci i dalje gase požar, a nakon njegove lokalizacije slijedi očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, kako bi se utvrdili uzroci tragedije, priopćili su iz policije.

