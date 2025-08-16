Obavijesti

UMRO NEKOLIKO DANA RANIJE?

U Vinkovcima u stanu pronašli tijelo mlađeg muškarca...

Piše 24sata,
U Vinkovcima u stanu pronašli tijelo mlađeg muškarca...
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Susjedi navode da je 27-godišnjak živio sam i da je imao zdravstvenih problema

U stambenoj zgradi u Vinkovcima u subotu je otkriveno beživotno tijelo 27-godišnjeg muškarca. Kako piše Večernji list, susjedi su prijavili neugodan miris koji je dolazio iz stana...

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i hitne službe, a neslužbene informacije govore da je muškarac preminuo najvjerojatnije nekoliko dana ranije. 

Strava na Velebitu! Prijateljice su išle quadom na izlet. Sletjele niz provaliju. Jedna je poginula

- Policija je temeljem dojave na mjestu događaja provela očevid, no bit će provedena  obdukcija nakon čega ćemo znati više o svim okolnostima - potvrdili su za 24sata iz policije...

Susjedi navode da je 27-godišnjak živio sam i da je imao zdravstvenih problema.

Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Propovijed koju je imao fra Marinko Vukman kosi se sa svim načelima kršćanskog nauka. Poslali smo upit Splitskoj-makarskoj nadbiskupiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

