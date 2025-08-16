U Vinkovcima u stanu pronašli tijelo mlađeg muškarca...

U stambenoj zgradi u Vinkovcima u subotu je otkriveno beživotno tijelo 27-godišnjeg muškarca. Kako piše Večernji list, susjedi su prijavili neugodan miris koji je dolazio iz stana...

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i hitne službe, a neslužbene informacije govore da je muškarac preminuo najvjerojatnije nekoliko dana ranije.

- Policija je temeljem dojave na mjestu događaja provela očevid, no bit će provedena obdukcija nakon čega ćemo znati više o svim okolnostima - potvrdili su za 24sata iz policije...

Susjedi navode da je 27-godišnjak živio sam i da je imao zdravstvenih problema.