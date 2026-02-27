Obavijesti

News

Komentari 0
PAO S VISINE..

Tragedija u Zagrebu: Muškarac poginuo u nesreći na radu...

Piše Luka Safundžić, Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Zagrebu: Muškarac poginuo u nesreći na radu...
5
Foto: 24sata

Iz policije su nam potvrdili kako su oko 12:30 zaprimili dojavu o nesreći na radu...

Admiral

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o nesreći u ulici Kralji u Svetoj Klari. "Zaposlenik je obavljao radove na visini i pao je i na mjestu preminuo", potvrdili su nam iz policije. 

TEŠKA NESREĆA NA GRADILIŠTU Vjetar srušio zid na radnike na Pašmanu, jedan se bori za život. Policija prijavila vlasnika tvrtke
Vjetar srušio zid na radnike na Pašmanu, jedan se bori za život. Policija prijavila vlasnika tvrtke

Susjeda nam je ispričala kako je riječ o gradilištu koje je tu neko vrijeme.

- Nisam ništa vidjela. U jednom trenutku sam vidjela policijska vozila kako skreću. Gradi se zgrada već neko vrijeme, ima nekoliko radnika koji rade na njoj - rekla nam je. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026