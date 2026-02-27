Iz policije su nam potvrdili kako su oko 12:30 zaprimili dojavu o nesreći na radu...
PAO S VISINE..
Tragedija u Zagrebu: Muškarac poginuo u nesreći na radu...
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o nesreći u ulici Kralji u Svetoj Klari. "Zaposlenik je obavljao radove na visini i pao je i na mjestu preminuo", potvrdili su nam iz policije.
Susjeda nam je ispričala kako je riječ o gradilištu koje je tu neko vrijeme.
- Nisam ništa vidjela. U jednom trenutku sam vidjela policijska vozila kako skreću. Gradi se zgrada već neko vrijeme, ima nekoliko radnika koji rade na njoj - rekla nam je.
