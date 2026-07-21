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Tragedija u zračnoj luci u Zagrebu. Točno prije polijetanja zrakoplova preminuo čovjek

Piše 24sata,
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Tragedija u zračnoj luci u Zagrebu. Točno prije polijetanja zrakoplova preminuo čovjek
Velika Gorica: Pun mjesec iznad zračne luke "Dr. Franjo Tuđman" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Putniku je pozlilo dok je zrakoplov još bio na tlu i kretao se aerodromskom površinom

U zrakoplovu kompanije Lauda Europe u ponedjeljak je prije polijetanja iz zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman preminuo putnik, piše Jutarnji list.

Putniku je pozlilo dok je zrakoplov još bio na tlu i kretao se aerodromskom površinom, tijekom faze taksiranja. Kabinsko osoblje odmah je reagiralo, a u pomoć je pristigao i medicinski tim koji je pokušao reanimirati putnika, no unatoč svim naporima nije mu bilo spasa.

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Nakon što je tijelo preminulog putnika izneseno iz zrakoplova, let je nastavljen istim zrakoplovom i uz istu posadu. Iz Zračne luke Franjo Tuđman potvrdili su za Jutarnji list da je došlo do medicinskog incidenta te naveli kako su sve nadležne službe odmah postupile prema predviđenim procedurama. Zbog zaštite privatnosti putnika nisu objavili dodatne informacije o okolnostima događaja.

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