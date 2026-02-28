Obavijesti

Komentari
TRAGEDIJA Umro je tinejdžer kojeg je udario vlak u Splitu

Piše Martina Pauček Šljivak, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

​Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske navode da je do naleta vlaka na mladića došlo u prvom tunelu, neposredno nakon izlaska s kolodvora.

Zbog izuzetno teških ozljeda, unatoč svim naporima liječnika, preminuo je maloljetnik (2009. godište) nakon što je sinoć na njega naletio vlak u Splitu nešto prije 20 sati kod glavnog Željezničkog kolodvora, potvrdili su nam iz KBC-a Split.

Iz splitsko-dalmatinske policije, samo su nam rekli kako je vlak naletio na mlađu mušku osobu te ju teško ozlijedio. Provodi se očevid, a riječ je o nesretnom slučaju, poručili su.

Podsjetimo, sinoć su na intervenciju, uz Hitnu pomoć i policiju, pozvani i vatrogasci koji su pomagali Hitnoj kako bi uopće mogla pristupiti stradaloj osobi i izvući je iz tunela.

​Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske sinoć su nam potvrdili događaj, navodeći da je dojava zaprimljena u večernjim satima, a da je do naleta vlaka na mladića došlo u prvom tunelu, neposredno nakon izlaska s kolodvora.

– Nešto prije 20 sati zaprimljena je dojava o nesreći na željezničkom kolodvoru u Splitu, gdje je vlak udario u osobu. Stradalu su osobu djelatnici Hitne medicinske pomoći hitno prevezli u splitsku bolnicu na daljnju obradu - kazala nam je policija.

Iz KBC-a Split sinoć su rekli da je zaprimljen mladić s višestrukim teškim ozljedama, te da je vitalno ugrožen. 

Željeznički promet sinoć je zbog nesretnog događaja bio u prekidu, a za to vrijeme se organizirao prijevoz autobusima.

