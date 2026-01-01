Obavijesti

News

Komentari 0
UDARILI U DRVO

Tragedija u Koprivnici: Izletio s ceste i zabio se u stablo. Jedan mrtav, još dvoje je u bolnici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Koprivnici: Izletio s ceste i zabio se u stablo. Jedan mrtav, još dvoje je u bolnici
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Automobil je sletio s ceste i udario u drvo na Bjelovarskoj cesti, promet je zatvoren i preusmjeren

Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak kad je automobil u Koprivnici sletio s ceste i udario u drvo, a o događaju je koprivnička policija primila dojavu oko 8.40 sati.

Policija je na mjestu nesreće u vozilu zatekla tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.

UDARIO U STUP Tragedija na Silvestrovo: Zbog prebrze vožnje mladić poginuo u prometnoj nesreći u Glini
Tragedija na Silvestrovo: Zbog prebrze vožnje mladić poginuo u prometnoj nesreći u Glini

U 8,55 sati za sav promet je zatvorena dionica Bjelovarske ceste u Koprivnici, promet se preusmjerava okolnim ulicama.

Više o toj teškoj prometnoj nesreći znat će se nakon očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Nekoliko desetaka ljudi poginulo, stotinjak ozlijeđenih. Policija: Žrtve iz više zemalja!
TRAGIČAN DOČEK NA SKIJALIŠTU

VIDEO Nekoliko desetaka ljudi poginulo, stotinjak ozlijeđenih. Policija: Žrtve iz više zemalja!

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026