Automobil je sletio s ceste i udario u drvo na Bjelovarskoj cesti, promet je zatvoren i preusmjeren
UDARILI U DRVO
Tragedija u Koprivnici: Izletio s ceste i zabio se u stablo. Jedan mrtav, još dvoje je u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak kad je automobil u Koprivnici sletio s ceste i udario u drvo, a o događaju je koprivnička policija primila dojavu oko 8.40 sati.
Policija je na mjestu nesreće u vozilu zatekla tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.
U 8,55 sati za sav promet je zatvorena dionica Bjelovarske ceste u Koprivnici, promet se preusmjerava okolnim ulicama.
Više o toj teškoj prometnoj nesreći znat će se nakon očevida.
