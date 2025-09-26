Tragična nesreća u Zagrebu: Poginuo 55-godišnji radnik

Tijekom izvođenja građevinskih radova život je izgubio 55-godišnji zaposlenik jedne tvrtke. Kako je priopćila zagrebačka policija, jučer u jutarnjim satima na području Peščenice, muškarac je radio na obiteljskoj kući u vlasništvu 47-godišnjaka kad su na njega pale ploče.

- Liječnička pomoć mu je pružena u kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je kasnije preminuo - priopćili su iz policije.

