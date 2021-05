Nikad neizvijesniji izbori konačno su dali neke rezultate. Za neke igra još nije gotova pa nastavak slijedi za dva tjedna.

Za Zagreb se kao drugoplasirani očekivao zaista bilo tko. Svaka anketa davala je nekog drugog rivala Tomislavu Tomaševiću za preuzimanje metropole u drugom krugu.

Iznenadna smrt Milana Bandića u veljači sve je izokrenula pa je takva bila i izborna noć. Ali da će prošla noć biti onako prevrtljiva, to je malo tko mogao zamisliti. Zagrepčani su itekako namučili svoje kandidate. Bila je to dobra igra živaca do samog kraja.

Jelena Pavičić Vukičević, dugogodišnja Bandićeva suradnica i zamjenica, uskočila je zadnja u trku za grad, kojeg je vodila posljednja gotovo tri mjeseca, kao vršiteljica dužnosti. Obzirom da je Bandić 20 godina bio na čelu grada, kao njegova nasljednica nudila se svojim sugrađanima upravo kao ona koja će nastaviti tamo gdje je on stao, kao figura kontinuiteta i stabilnosti. Ako su stalno birali njega, što ne bi i nju - ta ista su stranka, ista politika... No, Bandić je u srcima Zagrepčana bio poseban. Šest puta su - njemu - poklonili svoje povjerenje. Bila je toga u dubini duše svjesna i ona. Pa je tako skromno, očigledno bez prevelikih očekivanja, organizirala i doček izbornih rezultata. Noć u izbornom stožeru na parkingu kraj središnjice stranke u Praškoj počela je dosadno. Ali treba biti pošten i reći kako je uz epidemiološke mjere sve dosadno.

Na parking je postavila šator i 10-ak visokih stolova prekrivene bijelim stolnjacima. Na njima bočice od pola litre vode i negazirane sokove te plastične tanjuriće s keksima i pogačicama. Rezultate je iščekivalo tek par ljudi iz stranačkog vrha. Nje nije bilo. Sve u skladu s epidemiološkim mjerama.

Rezultati izlaznih anketa u 19 sati nikoga nisu bacili u nekakvu euforiju. Da, pojavili su se odmah osmjesi na licima, ali bez prevelikog oduševljenja jer je Pavičić Vukičević za vratom puhao Miroslav Škoro. Nevjerojatno, ali gotovo su bili izjednačeni. Oprezno su pristupili tome ističući kako su to samo izlazne ankete.

Iduća dva sata, do prvih neslužbenih rezultata Državnog izbornog povjerenstva, nije se događalo apsolutno ništa. Kao na nekom partiju s kojeg bi najrađe otišao odmah, ali ne možeš jer frendica ima tu simpatiju pa moraš biti s njom. Ali na ovom nije bilo ni glazbe, čak nije bio upaljen ni TV. Kad se odjednom prolomio pljesak. S mobitela je netko pročitao prve rezultate DIP-a, prema kojima Pavičić Vukičević zaista jest druga, a dosta se "odljepila" i od Škore. Ogromna je razlika između nje i Tomaševića, ali sa 16 posto osvojenih glasova, do tada obrađenih biračkih mjesta, ulazi u drugi krug.

- To - uzviknula je ta šačica prisutnih pod tim šatorom.

- Eto, jesam rekla, dobro smo predvidjeli - govorila je Mirka Jozić, a osmjesi na licima samo su se razvlačili sve više i više.

U pozadini su se počeli miješati zvukovi glazbe, televizije i žamora prisutnih. No, sve oprezno, bez prepuštanja pobjedničkoj atmosferi. Već za 15 minuta, kako se obradilo još biračkih mjesta, kandidatkinja stranke rada i solidarnosti mrvicu je pala po broju osvojenih glasova. Ali i dalje je druga. Smijeh u stožeru, sreća.

Za još 15 minuta rezultat prikazuje još malo manji postotak. Ali sve je ok. Očekuje se da će glavna zvijezda zbog koje su se svi i okupili doći između 22 i 22,30 te se odmah obratiti javnosti. Svi "bulje" u mobitele. Svakih 15 minuta ažuriraju stranicu DIP-a. Sa sve više obrađenih mjesta topi se razlika između Pavičić Vukičević i Škore. U jednom trenutku opet su izjednačeni.

- Škoro raste, ovo nije dobro - zabrinuto komentiraju okupljeni.

Već je prošlo 22, ali Pavičić Vukičević nema. Razumljivo, očito nije htjela trčati pred rudo kad je shvatila da se situacija mijenja iz minute u minutu.

Nema više osmijeha. Mrtva trka je i dalje. A onda odjednom Škoro prelazi u vodstvo. Za 15 minuta razlika u korist Škore još se podebljava, ali sve je to tu, jako tijesno.

Bandićevci nisu htjeli gubiti nadu. U grupicama po stolovima svak na svojem mobitelu i proučava rezultate po biračkim mjestima. Zbrajaju koliko još i gdje mogu dobiti. Do samog kraja se nisu predavali. Ali da njihova Jelena neće biti gradonačelnica shvatili su kad je Škoro bio u prednosti sa skoro 2000 glasova.

- Ma teško da će to više stići - komentirali su među sobom pomalo tužno i razočarano, no bez ikakvog bijesa i omalovažavanja svojih suparnika.

- A dobro, mi smo svoje radili dugo i odradili, ali eto došla je promjena. Vidjet ćemo što će napraviti - komentirali su Tomaševića i fer mu odali priznanje na ogromnom broju osvojenih glasova.

- Očito je puno omiljeniji od nas. Ej, 113.000 glasova, to je zaista ogromna većina. Bome - pričali su međusobno dok je Škoro još dodatno povećao razliku.

Tomašević je do kraja večeri osvojio još i više glasova - malo manje od 150.000.

Prošla su 23 sata i već su i Tomašević i Škoro imali svoja obraćanja. U stožeru Jelene Pavičić Vukičević su njihove pobjedničke govore pratili snuždeni i "pokisli" preko velikog TV ekrana

Ali Pavičić Vukičević nigdje.

- Pa gdje je više - pogledavali su na sat i pitali se.

A onda je oko 23,30 stigla i ona. U elegantnoj crvenoj haljini s bež kaputom i osmjehom od uha do uha unatoč porazu. Dolazak su okupljeni popratili pljeskom.

Rukovala se, izgrlila, stala na binu, mirno i staloženo čestitala, poželjela sreću i otišla. Bez pitanja i odgovora. Zajedno s njom i svi ostali. Drugo mjesto i još jednu priliku za sjesti u fotelju šefice glavnog grada izgubila je kroz iglene uši, ali zato je stranka, tako i ona, ušla u Gradsku skupštinu. Šator je do ponoći ostao potpuno prazan, a analiza svega će nakon prospavane noći kad se slegnu dojmovi.