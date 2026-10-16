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DALA JE OTKAZ

Trajala kraće od majoneze na plaži: Trumpova fejk pravnica više nije glasnogovornica!

Piše Iva Tomas,
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Trajala kraće od majoneze na plaži: Trumpova fejk pravnica više nije glasnogovornica!
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Foto: Instagram
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Ako te netko predstavi kao odvjetnika, očekuješ da je položio pravosudni ispit. No Katie Zacharia priznala je da američki ispit nije položila, iako su je ranije opisivali kao odvjetnicu

Katie Zacharia napustila je dužnost glasnogovornice Bijele kuće nakon manje od pet dana na toj funkciji, i to nakon što joj je američki predsjednik Donald Trump poručio da razmisli o odlasku. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao kako ju je osobno potaknuo da razmotri ostavku, piše Daily Mail.

New White House Press Secretary Zacharia holds her first press briefing at the White House in Washington, DC New White House Press Secretary Zacharia holds her first press briefing at the White House in Washington, DC New White House Press Secretary Zacharia holds her first press briefing at the White House in Washington, DC
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Foto: Kevin Lamarque

- Ne moraš ovo raditi ako ne želiš. Iskreno, da sam na tvom mjestu, razmislio bih, poručio joj je Trump, dodajući kako smatra da taj posao možda nije za nju. Na pitanje hoće li je otpustiti, odgovorio je da ne želi. 

Zacharia je dužnost preuzela prije manje od četiri dana, a njezin je mandat od početka bio obilježen kritikama. Posebnu pozornost izazvao je njezin prvi brifing za novinare, koji je trajao 14 minuta, a tijekom kojeg su pojedini promatrači kritizirali njezino nervozno držanje. Dodatne kontroverze izazvala su i otkrića da nikada nije položila pravosudni ispit, iako se predstavljala kao odvjetnica. Njezin odlazak tako bi se mogao upisati među najkraće mandate u povijesti Bijele kuće. Usporedbe radi, Anthony Scaramucci 2017. godine proveo je samo 11 dana na dužnosti direktora komunikacija Bijele kuće.

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Ako te netko predstavi kao odvjetnika, očekuješ da je položio pravosudni ispit. No Katie Zacharia priznala je da američki ispit nije položila, iako su je ranije opisivali kao odvjetnicu. Nakon što je preuzela dužnost, našla se pod povećalom zbog načina na koji je predstavljala svoje pravne kvalifikacije. Prema izvornom tekstu, Zacharia je nakon studija prava na Sveučilištu Pepperdine radila u Kini, gdje joj američka kvalifikacija nije bila potrebna za posao.

Kontroverza se pojačala u utorak, tijekom njezina prvog dana na novoj dužnosti. Novinar je predsjednika Donalda Trumpa pitao u kojoj je saveznoj državi Zacharia položila pravosudni ispit, a on je pitanje prepustio njoj. Odgovorila je da je ispit položila u Kini, što je zbunilo novinare. Kasnije je objasnila da je pogrešno čula pitanje te potvrdila da nije položila pravosudni ispit. Dodala je da joj za posao u Kini američki ispit nije bio potreban.

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