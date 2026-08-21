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PREKINUTE BROJNE LINIJE

Katamarani neće voziti za Italiju osam sati zbog lošeg vremena

Piše HINA,
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Katamarani neće voziti za Italiju osam sati zbog lošeg vremena
Crikvenica: Katamaran Silba uplovio u crikveni?ku luku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Katamaran Jadrolinije Jelena na liniji 51BB Zadar (Gaženica)-Ancona osam sati neće isploviti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta

,Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su u petak iz Hrvatskog auto-kluba.

U prekidu su ﻿katamaranske linije ﻿Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun, Zadar-Pula, Zadar (Gaženica)-Ancona﻿ i Split - Bol - Hvar - Vis. Također ﻿﻿﻿trajektne linije Šibenik-Zlarin-Obonjan-Kaprije-Žirje i Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj﻿.

Katamaran Jadrolinije Jelena na liniji 51BB Zadar (Gaženica)-Ancona osam sati neće isploviti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

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Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, izvijestili su iz HAK-a te pozvali vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na A3 Bregana-Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, a na A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno.

Na DC1 Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu.

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