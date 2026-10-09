Benčić upozorava na nepropisni otpad u Donjem Miholjcu

Koordinatorica Možemo Sandra Benčić upozorila je u petak iz Donjeg Miholjca na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, koji se nalazi u neposrednoj blizini stambenih objekata, i zatražila hitnu inspekciju.

Uz hitnu inspekciju Možemo traži odgovore na pitanja o dosadašnjem postupanju i neproduljivanju dozvole za rad odlagališta na području Majura.

„Treba utvrditi o kakvom je otpadu riječ, u kojim se količinama nalazi i je li njegov sastav uopće u skladu s izdanom dozvolom. Već i ono što se može vidjeti upućuje na ilegalno odlaganje i ozbiljno kršenje uvjeta dozvola”, rekla je Benčić.

Istaknula je da se dozvola za skladištenje otpada odnosi na jednu česticu, dok se otpad nalazi na njih tri, a za dvije čestice dozvola ne postoji. Odlaže se veća količina otpada nego je to dozvoljeno, a nije ni propisno odložena, ustvrdila je.

“Uz to, postoji još lokacija, jer je povezana tvrtka Nizina, koja je registrirana za začine, također korištena za odlaganje otpada, što pokazuju snimke iz zraka, a za što Nizina nema dozvolu", dodala je.

Imamo "male Gospiće" diljem zemlje – svi ukazuju na isti recept kao i u Gospiću, samo u manjim količinama - i oni su imali dozvolu, i oni su prekoračili količine, i oni su stavljali otpad na mjesto koje nije predviđeno da se na njemu skladišti i na kraju ga zakopali, kaže Benčić.

Dozvola toj tvrtki ističe idućeg vikenda, pa Možemo traži da županija ne produži postojeću, niti da izda novu na temelju postojećeg elaborata dok se ne utvrde okolnosti i zakonitost dosadašnjeg skladištenja.

Osim toga, Benčić je zatražila hitan nadzor Državnog inspektorata.

"Diljem zemlje postoji krug ljudi koji profitira od uvoza otpada, tako da ga umjesto prerade negdje zakopaju ili skladište i ostave na teret građanima. Oni profitiraju, a štetu plaćamo svi mi", poručila je Benčić.

Ustvrdila je kako su državne institucije omogućile takav sustav deregulacijom uvoza otpada, još kada je 2019. tadašnji ministar Tomislav Ćorić "mijenjao zakone i poslao dobrodošlicu eko-mafiji".