Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Obitelj Vanese (28), koju je u četvrtak navečer u Murskom Središću upucao Josip Oršuš (40), u velikom je šoku. Dok budno prate stanje 29-godišnjakinje, koja se još nalazi u čakovečkoj bolnici u teškom stanju, rade posljednje pripreme za ispraćaj ubijene, koji će biti sutra u 14 sati na groblju u Murskom Središću.

- Sestra je dobro, bolje je. Jedva su nas pustili k njoj. Tata je samo kratko bio u posjetu. Nisu razgovarali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa - rekla je za 24sata jedna od sestra teško ranjene žene.

Podsjetimo, u međimurskom naselju Sitnice prošlog tjedna Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja upucao je i teško ranio svoju bivšu partnericu (29) te ubio njenu trudnu sestru (28). Nakon ubojstva je pobjegao, a locirali su ga i uhitili u Sloveniji te se čeka njegovo izručenje.

Kako smo pisali, Oršuš je dobro poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora. Apsurd je to veći što je Oršuš ubio ženu samo dan prije nego što je trebao javiti se u zatvor Remetinec na odsluženje jednogodišnje kazne zbog krađa.

- Sretni smo što je Josip uhićen i nadamo se da će dobiti kaznu koju zaslužuje. Malo mirnije spavam jer znam da je uhićen i više nije prijetnja mojoj obitelji - rekla nam je jedna od sestara.

Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, pohvalio je suradnju sa slovenskom policijom.

- Od počinjenja kaznenog djela u kontaktu smo s njima. Mogu reći da će izručenje, kako sad stvari stoje, najvjerojatnije biti sutra. No ostavljam mogućnost da se to može i odgoditi - rekao je Milina i dodao da je, prema njegovim informacijama, došao nalog slovenskog suca istrage da se osumnjičeni u roku od 10 dana mora predati hrvatskim vlastima. Rekao je da je osumnjičeni imao 35 kaznenih prijava.

- Od 15 presuda šest je bilo uvjetnih, ostatak presuda nije došlo do izvršenja zatvorskih kazni - otkrio je Milina.

Naglasio je da će policija i dalje posvećeno raditi da se ne dogodi recidiv.

Podsjetimo, Josip Oršuš pronađen je i uhićen na području mjesta Bistrica, javili su kolegama iz Međimurja iz Policijske uprave Murska Sobota.

Prema Europskom uhidbenom nalogu, predat će ga policijskim službenicima PU međimurske, nakon čega slijedi kriminalističko istraživanje.

Ubijena 28-godišnjakinja iz Međimurja jedna je od 18 žena ubijenih ove godine. Od 2016. do kraja 2024., prema evidenciji MUP-a, ubijeno je 130 žena. Među njima je i studentica socijalnog rada iz Osijeka Mihaela Berak (20), koju je 20. rujna 2023. oko 22 sata u stanu u Cvjetkovoj ulici hicem iz pištolja ubio policajac Marko Smažil (29).

'Neprestana bol i tuga'

- Ta bol kroz koju prolazi obitelj ubijenih nikad ne prolazi. Mogu govoriti o boli svoje obitelji, naša Mihaela je tako naglo i okrutno nama otrgnuta, to što prolazimo može razumjeti samo netko tko se našao u takvoj situaciji. To je nešto što nikome nikad ne bih poželjela - ne krijući bol govori njezina majka Jadranka Berak.

Nakon ubojstva je, poput mnogih ubojica, pokušao "spasiti glavu". Prvo je lagao da je u pitanju suicid, pa da je pištolj sam opalio, a činilo se i kao da ima zaštitu kolega, koji su protiv njega podnijeli prijavu za blaže kazneno djelo, dovođenje u opasnost. Tek je odvjetništvo djelo poslije prekvalificiralo u ubojstvo, za što je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora.

- Ovo je strašno u kakvim vremenima živimo, da je ljudski život, život nečije majke, supruge, sestre, kćeri... tako obezvrijeđen. Kad smo stalno tome izloženi, kad se to tako često događa, počinjemo se navikavati na takve vijesti, što nikako ne bismo smjeli. Moramo podvući crtu i početi rigoroznije kažnjavati sve one koji su već počinili takve zločine kako bi i svi drugi znali i vidjeli da će biti strogo kažnjeni - govori Mihaelina majka.

Praznina i tuga koju osjećaju pratit će ih cijelog života. Dok Mihaeline prijateljice završavaju fakultete, planiraju budućnost, nje više nema. Njezine želje, snove i nade nasilno je ugasio mladi policajac.

- Nasilje muških nad ženama sve je više uzelo maha. Je li to zbog blagih kazni, je li to zato što odgajaju djecu da im je sve dopušteno, pa kad nalete na prvi problem, ne mogu se s njim nositi nego posežu za nasiljem? Nažalost, svjedoci smo kakve si riječi dopuštaju ljudi u različitim područjima javnog života. Dopuštaju si da mogu ženu vrijeđati, nanijeti joj bol ili sramotu. Sve to vide mladi, još kad vide to u svojoj obitelji, to usvoje kao obrazac ponašanja. Misle: 'Ja ću to napraviti jer smatram da imam pravo'. Ta se ponašanja moraju sankcionirati i mi moramo raditi na njihovoj prevenciji od najranije dobi, od vrtića, osnovne, srednje škole... Vidljiva je sveopća degradacija svih moralnih vrijednosti i to je žalosno - smatra Jadranka.

Kćer joj ubo 88 puta

Svi u životu, poručuje, imaju neku ženu do koje im je stalo, barem majku. Zašto se ne zamisle kako bi njima bilo u toj situaciji?

- Nema više empatije, jako smo se otuđili. Svi smo u svom svijetu, svi samo ganjaju neki profit, zaradu, nitko ne zna kad netko njemu blizak može takvo nešto doživjeti - govori.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Da vrijeme ne liječi rane kazala nam je i Vesna Krupljan, majka Kristine Krupljan (18), koju je David Komšić s 88 uboda nožem ubio 22. veljače 2017. godine u njezinoj Opel Astri ispred zgrade u kojoj je živjela u Prilazu svetog Josipa Radnika u Zagrebu. Za teško ubojstvo trudne djevojke pravomoćno je osuđen na 25 godina zatvora.

- Približava se Božić, Nova godina pa godišnjica, za mene mira i dalje nema. Nije ništa lakše, samo je teže, bol i praznina ne prolaze. Što meni vrijedi što sam ga prijavljivala četiri puta? Peti put ju je ubio. Što mi vrijedi da ne znam kakvu kaznu dobije? Meni to Kristinu ne može vratiti. Od 2017. ništa se nije promijenilo. Sustav i dalje ništa ne radi, policija, centri, i to je to. Ona je tog jutra bila u tužiteljstvu, dala iskaz, a navečer je ubijena. Što se promijenilo otad - pita se Vesna. 