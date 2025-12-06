Tužna ispovijest sestre ubijene žene u Međimurju: 'Psihopat ju je ubio, ništa mi je neće vratiti'

Sve me ovo jako šokiralo, nisam imala pojma da kod sebe ima oružje. Ne prestajem plakati, ispričala je za 24sata jedna od sestara stradalih žena koje je u četvrtak navečer u Murskom Središću upucao Josip Oršuš (40).

Radilo se o njegovoj nevjenčanoj supruzi (29) i njenoj sestri (28). Posljednja je, nakon što su je prevezli u čakovečku bolnicu, zbog težine ozljeda preminula, dok je druga, poručili su u subotu popodne iz bolnice, izvan životne opasnosti, javio je RTL Danas. Borili su joj se za život i uspjeli su je spasiti.

Zločin u kući u Ulici Sitnice, u kojoj živi većinom romska populacija, potresao je sve, pa i sestru s kojom smo razgovarali, a koja inače ne živi s njima.

- Ja sam odvojena od njih, došla sam tek nakon što sam čula za zločin, a tad je već policija radila očevid u kući. Starija sestra je bila s Josipom. Oni su bili u vezi, kao i u svakom, tako je i u njihovom odnosu bilo određenih problema. Koliko su ti problemi bili veliki, to najbolje znaju njih dvoje - rekla nam je sestra. Također, nakon što je razgovarala s obitelji, opisala nam je kako se sve zbilo.

- Kako je meni obitelj ispričala, Josip je ušao u kuću. Kad su moji shvatili da ima oružje, moja sestra, njegova partnerica, ga je gurnula, on je pucao na nju, a druga sestra i tata uspjeli su pobjeći iz kuće. On je trčao za njima i u dvorištu je pucao u nju te je onda pobjegao u Sloveniju. Neka su ga uhitili. Meni moju sestru više ništa neće vratiti - govori nam potreseno sestra. Dodala je i kako u bolnici nije mogla posjetiti ozlijeđenu sestru jer se nalazi na intenzivnoj njezi.

- Josip, kad bi razgovarao s nama, bio je OK, ali sad kad sve pogledam, on je jedna vrsta psihopata - zaključila je sestra.

U međuvremenu, slovenska policija upsjela je locirati i uhititi Josip Oršuš (40) koji se odmah nakon stravičnog ubojstva dao u bijeg. Podsjetimo, njegov automobil Opel Astra u petak su pronašli u Sloveniji. Zbog toga su alarmirali i tamošnju policiju. Kako se Mursko Središće nalazi i blizu granice s Mađarskom, alarmirana je i mađarska policija.

Policija iz nekoliko desetaka kilometara udaljene Murske Sobote u Sloveniji pokrenula je veliku potragu za njim te su upozorili kako je 40-godišnjak iz Piškorovca opasan i vjerojatno naoružan vatrenim oružjem.

U subotu su u popodnevnim satima rekli da su ga locirali i uhitili. U trenutku uhićenja imao je oružje.

- Osumnjičenik je uhićen i zadržan u policijskoj postaji. Bjegunca je prepoznao mještanin koji je obavijestio vlasti.

Patrola je potom došla i uhitila osumnjičenika. Sve se odvilo na području mjesta Črenšovci - rekao je načelnik Policijske uprave Murska Sobota Bojan Rous. Sve je potvrdila i međimurska policija.

- Zaprimili smo obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Murska sobota da je na području Bistrice pronađen i uhićen.

On će temeljem Europskog uhidbenog naloga biti predan policijskim službenicima PU međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će se predati pritvorskom nadzorniku - stoji u njihovom priopćenju.

Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće, rekao nam je kako se kriminalističko istraživanje nastavlja.

‘Pucao je iz puške’

- Mi moramo povezati počinitelja kaznenog djela, koji se udaljio, i mjesto kaznenog djela s kaznenim djelom. Procesno-pravno moramo povezati počinitelja s izvršenjem kaznenog djela. Očevid je napravljen, pronađena su zrna čahure - rekao nam je Vrbanec. Dodaje i kako je počinitelj koristio oružje koje građanima nije dostupno, odnosno koje građani ne smiju imati.

- Možemo reći da je riječ o pušci, vjerojatno se radi o vojnom vatrenom oružju - rekao nam je načelnik policijske postaje. Potvrdio je također informaciju kako policijski službenici rade mjere zaštite određenog broja ljudi.

- Budući da se počinitelja tražilo, obitelji su izrazile bojazan da bi i njima mogao učiniti nešto nažao, proveli smo pojačane mjere zaštite svih onih koji smatraju da bi im počinitelj mogao učiniti nešto nažao - govori prvi čovjek policije u Murskom Središću.

Zaključio je i kako je vozilo kojim je počinitelj pobjegao, a koje je pronađeno u Sloveniji, vraćeno u Hrvatsku te kako su nad njim također proveli očevid.

Stručnjak za sigurnost objasnio nam je kako se postupanje slovenske i hrvatske policije u traganju za bjeguncem nije razlikovalo previše.

- U konačnici, njegov bijeg je i Slovencima bio opasnost, mogućnost da je osoba s 35 kaznenih djela na njihovu području. Zbog Schengena nema granice, ali u načelu svi granični prijelazi su pasivni, nitko ne traži dokumente, ali manje-više registracije vozila ostaju u bazi podataka i to se da analizirati i poslije rekonstruirat - rekao nam j.

Dodao je i kako nakon uhićenja, ma gdje ono bilo, ide izručenje, odnosno da to prelazi u pravosudno pitanje. To su potvrdili i iz policije.

- Kaznena prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Europskog uhidbenog naloga - stoji u priopćenju.

Dok je potraga trajala, na Josipovu profilu na Facebooku pojavili su se nove objave, tzv. priče, javlja portal emedjimurje. Nije poznato je li ih objavljivao osumnjičeni osobno ili je netko drugi imao pristup njegovu profilu. Na fotografiji koja je objavljena vidi se dijete koje stoji ispred automobila, a u pozadini ide pjesma s porukom: “Za tebe uvijek bit ću tu, s kraja svijeta ja ću doći”. Stanari iz ulice rekli su nam kako su i dalje šokirani zbog svega što se zbilo.

‘Vidio sam kako bježi’

Ubojičin kum prije nam je rekao i kako je vidio trenutak bijega.

- Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao Hitnu. Sve je bilo puno krvi. Mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo - rekao nam je kum osumnjičenog.

Također, 24sata su doznala da je Oršuš na dan zločina trebao otići na izdržavanje zatvorske kazne u zagrebački Remetinec. Sudac Igor Pavlic, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu, rekao nam je da se Oršuš u četvrtak, na dan napada, trebao javiti u Remetinec na služenje godinu dana zatvorske kazne zbog krađe, a u sljedeći ponedjeljak i još jednom sucu zbog dodatne kazne od deset mjeseci - za prometni prekršaj.