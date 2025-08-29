Traže ih četiri godine: Otac bježi s djecom po divljini Novog Zelanda, snimili ih kako kradu

Više od tri godine traje potraga za Tomom Phillipsom, čovjekom koji je nestao u divljini Novog Zelanda s troje djece nakon što je izgubio skrbništvo. Sad je policija objavila nove snimke, piše BBC.

Na snimkama nadzornih kamera vidi se muškarac, za kojeg policija vjeruje da je upravo Phillips, u društvu jednog djeteta. Oboje su u tamnoj odjeći, a kamera ih hvata dok provaljuju u trgovinu u gradiću Piopio, na sjeveru Novog Zelanda. Nakon pljačke pobjegli su na quadu.

Policija kaže da su ukrali "namirnice", a zanimljivo je da su istu trgovinu pokušali opljačkati i prošle godine, ali tada bez uspjeha.

- U središtu svega ovoga su troje djece, oni već četiri godine nisu kod kuće. Njihova dobrobit je naš glavni fokus - izjavio je viši policijski inspektor Andy Saunders.

Phillips se vodi kao bjegunac, a protiv njega su već podignute optužnice – od oružanog razbojništva, do ilegalnog posjedovanja oružja i nanošenja teških ozljeda.

Policija sumnja da mu netko pomaže u bijegu, ali sad se pitaju – je li ostao bez saveznika pa se okrenuo provalama, ili je jednostavno toliko drzak da misli kako ga nitko neće uloviti?

Podsjetimo, Phillips i njegova djeca, Ember, Maverick i Jayda, posljednji put su viđeni u listopadu prošle godine, kada ih je skupina tinejdžera snimila dok su lutali prirodom. Policija tada otkriva da djeca nisu u kontaktu s drugima i da godinama nisu primila nikakvo obrazovanje.

Njegova obitelj javno ga moli da se vrati. Majka mu je poručila:

- Tom, boli me što si mislio da ovo moraš učiniti. Mi te volimo i možemo te podržati. Srce mi se slama kad vidim tvoje stvari i fotografije djece.