Obavijesti

News

Komentari 1
IZGUBIO JE SKRBNIŠTVO

Traže ih četiri godine: Otac bježi s djecom po divljini Novog Zelanda, snimili ih kako kradu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Traže ih četiri godine: Otac bježi s djecom po divljini Novog Zelanda, snimili ih kako kradu
Foto: New Zealand Police

Phillips se vodi kao bjegunac, a protiv njega su već podignute optužnice – od oružanog razbojništva, do ilegalnog posjedovanja oružja i nanošenja teških ozljeda

Više od tri godine traje potraga za Tomom Phillipsom, čovjekom koji je nestao u divljini Novog Zelanda s troje djece nakon što je izgubio skrbništvo. Sad je policija objavila nove snimke, piše BBC.

Na snimkama nadzornih kamera vidi se muškarac, za kojeg policija vjeruje da je upravo Phillips, u društvu jednog djeteta. Oboje su u tamnoj odjeći, a kamera ih hvata dok provaljuju u trgovinu u gradiću Piopio, na sjeveru Novog Zelanda. Nakon pljačke pobjegli su na quadu.

Policija kaže da su ukrali "namirnice", a zanimljivo je da su istu trgovinu pokušali opljačkati i prošle godine, ali tada bez uspjeha.

- U središtu svega ovoga su troje djece, oni već četiri godine nisu kod kuće. Njihova dobrobit je naš glavni fokus - izjavio je viši policijski inspektor Andy Saunders.

TRAŽE GA I ZBOG PLJAČKE BANKE? VIDEO Nestali bez traga: Oca i troje djece s Novog Zelanda snimili prvi put u tri godine
VIDEO Nestali bez traga: Oca i troje djece s Novog Zelanda snimili prvi put u tri godine

Phillips se vodi kao bjegunac, a protiv njega su već podignute optužnice – od oružanog razbojništva, do ilegalnog posjedovanja oružja i nanošenja teških ozljeda.

Policija sumnja da mu netko pomaže u bijegu, ali sad se pitaju – je li ostao bez saveznika pa se okrenuo provalama, ili je jednostavno toliko drzak da misli kako ga nitko neće uloviti?

Podsjetimo, Phillips i njegova djeca, Ember, Maverick i Jayda, posljednji put su viđeni u listopadu prošle godine, kada ih je skupina tinejdžera snimila dok su lutali prirodom. Policija tada otkriva da djeca nisu u kontaktu s drugima i da godinama nisu primila nikakvo obrazovanje.

SVE JE PRIZNAO Novozelandskog vojnika osudili na dvije godine zatvora zbog pokušaja špijunaže
Novozelandskog vojnika osudili na dvije godine zatvora zbog pokušaja špijunaže

Njegova obitelj javno ga moli da se vrati. Majka mu je poručila:

- Tom, boli me što si mislio da ovo moraš učiniti. Mi te volimo i možemo te podržati. Srce mi se slama kad vidim tvoje stvari i fotografije djece.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025