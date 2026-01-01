Jedan čovjek poginuo u teškoj nesreći kod Muća. Drugi u KBC-u

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak, na Novu godinu, oko 11.20 sati na državnoj cesti DC56 u mjestu Gizdavac, u blizini Muća. U sudaru su sudjelovala tri vozila, a posljedice su tragične, javlja policija.

Prema zasad dostupnim informacijama, jedna je osoba smrtno stradala na mjestu nesreće, dok je druga ozlijeđena osoba hitno prevezena na pružanje liječničke pomoći u Klinički bolnički centar Split.

Na mjesto nesreće izašle su hitne službe i policija, a slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva. Njime će se utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

Promet na tom dijelu državne ceste odvija se otežano, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i korištenje alternativnih pravaca dok traje policijski postupak.