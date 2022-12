'Tražimo da pravo na pobačaj uđe u Ustav. Konzultacije oko Ukrajine? Nismo dobili poziv'

Fantastična je stvar da HDZ čitavo vrijeme i oko Ukrajine i oko Ustava doziva konsenzus za odluke za koje oni smatraju da bi se trebale donijeti dvotrećinskom većinom, a taj konsenzus ne pokušavaju postići, ne razgovaraju ni sa kim, ne uvažavaju ničija stajališta. Mi prijedlog ustavnih promjena koje su upućene i koje će sutra biti na dnevnom redu ne možemo podržati jer u njima nije uvaženo ama baš ništa od primjedbi koje su drugi, bilo u saborskoj raspravi, bilo u raspravi kroz javno savjetovanje, uputili, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin uoči sutrašnje rasprave o izmjenama Ustava i ustavnog zakona o Ustavnom sudu.

SDP: Ovakav prijedlog izmjena Ustava nećemo podržati, pravo na pobačaj mora ući u Ustav

Sutrašnja rasprava ne znači da je stvar gotova. Ovo je tek jedan od koraka u ovom procesu. Odbor za Ustav ponovno će sastati iduće godine kako bi napravili konačan prijedlog izmjena, a obzirom da će im za izmjene Ustava trebati dvotrećinska većina, dakle i glasovi oporbe, proces će potrajati, a ponajviše zato što lijeva oporba traži da se u izmjene osim referenduma uvrsti i pravo na pobačaj.



Na opasku novinara da je njegov stranački kolega Arsen Bauk na prošlotjednoj sjednici Odbora za Ustav rekao da su ovo promjene na bolje i glasao suzdržano, Grbin naglašava kako je ono što je u prijedlogu gotovo identično kao ono što je bilo u prvom čitanju.



- Mi smo u međuvremenu pozvani na određene konzultacije, nakon kojih se nije pomaklo ništa. Mi razgovaramo, a od toga ne bude ništa zato što HDZ tjera svoje. Prvo su rekli da će nakon pristupanja promjeni Ustava ići u razgovore da se postigne široki konsenzus i onda drugi prijedlog imamo gotovo isto kao što je bilo na početku - rekao je.

Bauk je predložio i rješenje da se onemogući Ustavnom sudu da promijeni svoje stajališta ako je već jedan put donio odluku o istoj stvari. A 2017. je Ustavni sud odlučio da odbija zahtjev za utvrđenje ustavnosti zakona o pobačaju. Ukoliko vladajući to prihvate, Socijaldemokrati će, primjerice, onda podržati ovakav prijedlog oko izmjena Ustava. Grbin naglašava da oni i dalje inzistiraju da pravo na pobačaj uđe u Ustav. Ako ne bude tako, SDP neće ovakav prijedlog izmjena podržati.

Na pitanje zašto HDZ onda ima dojam da će doći do izmjena Ustava u ovakvom obliku kako ga oni kao vladajući predlažu, Grbin kratko kaže da ne zna.

Socijaldemokrati: Tražimo osigurač vezano za pravo na pobačaj

- Na zadnjoj sjednici Odbora za Ustav je zapravo predložena jedna soft verzija, Bauk i ja smo bili suzdržani jer izmjene koje su sad predložili vladajući idu na našu vodu, da tako kažem. Smanjio se kvorum birača koji mogu zatražiti državni referendum s 10 posto postojećih na 250.000. Ja sam predložila smanjenje još na 200.000, a vladajući su rekli da kucamo na otvorena vrata, što pozdravljamo. Što se tiče izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, i tu su nešto ublažili, članci 1. i 3. su teme o kojima se neće raspravljati, mislimo da ne bi trebalo taksativno navoditi koje su teme koje ne bi išle na referendum jer uvijek možete nešto ispustiti pa onda doći u problem - istaknula je zastupnica Socijaldemokrata Vesna Nađ.

Ukoliko vladajući ne prihvate rješenje da se onemogući Ustavnom sudu da promijeni svoje stajališta ako je već jedan put donio odluku o istoj stvari, Socijaldemokrati će u tom slučaju i oko referenduma dignuti ručnu kočnicu.

- Bit ćemo protiv. Tražimo jedan osigurač da se pravo žena ne umanjuje, osnovno nam je to da se dosegnuta razina ljudskih prava ne umanjuje, a to su upravo prava žena, nacionalnih manjina. Ako to ne budemo imali u ovim izmjenama, dižemo ručnu kočnicu - poručila je Nađ.



Na opasku da su u HDZ-u dobili drugačiji dojam i da oporba više ne spominje pitanje pobačaja, zbog čega i misle da će doći do ustavnih promjena oko referenduma, Nađ ponavlja da će Socijaldemokratima, ako u izmjenama Zakona o Ustavnom sudu bude ovaj osigurač da Ustavni sud ne može donijeti o istoj stvari drugačije rješenje, to biti prihvatljivo.

- Ali ako nema tog osigurača, a SDP i dalje traži da pobačaj uđe u Ustav, mi nemamo izbora. Nama je to svjetonazorsko pitanje o kojem nema rasprave. Mi smo dali svoje potpise među onih 92 da se ide u izmjene Ustava što se tiče referenduma, tada nije bilo pitanja pobačaja, međutim kad se otvorilo i to pitanje, to je za nas svjetonazorsko pitanje i mi tu ne možemo odustati. Čim se pojavi i pitanje pobačaja, a vladajući to ne žele staviti u Ustav, mi dižemo ručnu ako nemamo drugog osigurača - rekla je dodavši kako bi Socijaldemokratima bilo najprihvatljivije da se ide u kompletnu izmjenu Ustava, izbornog zakona, biranja ustavnih sudaca, ekologije i drugih pitanja.

- Ali ako idemo samo na referendum, onda je prihvatljivo da izmijenimo na način da olabavimo i te kvorume - rekla je.

Na pitanje ima li ona dojam da je vladajućima s druge strane prihvatljivo to alternativno rješenje kroz ustavni zakon o Ustavnom sudu što se tiče pobačaja, Nađ poručuje kako nisu decidirano rekli ne.



- Tako da mi se čini da bi mogli to prihvatiti, osim ako im govor tijela nije bio drugačiji nego što zapravo misle - istaknula je.

Zeleno-lijevi blok: Dokle god ne dobijemo garanciju za pravo na pobačaj nećemo podržati

Predsjednica Zeleno-lijevog kluba Sandra Benčić ne zna otkud HDZ-u razloga za optimizam oko postizanja dvotrećinske većine za ustavne promjene.

- No, imamo povijest skupljanja žetončića, možda negdje u tom grmu leži zec. Naš će Klub glasati unisono i nećemo dati podršku ovakvim izmjenama Ustava dok god ne dobijemo garanciju da će se pravo žena na izbor zaista osigurati na svim razinama, a za sada je nemamo niti volje za opsežnije promjene Ustava prema tome, nemaju našu podršku - poručila je dodavši kako su u pregovorima oko izmjenama postavili nekoliko uvjeta.

Za razliku od Socijaldemokrata, oni smatraju da bi trebalo odmah navesti taksativno o kojim temama se ne može raspisati referendum, a ne da Ustavni sud odlučuje za svako pitanje.

- Snižavanje praga, odnosno, broja osoba koja moraju glasati za referendumsku opciju i to su obećali da će nešto sniziti. Usto, tražili smo da Ustavni sud prethodno ne ocjenjuje svako pitanje te da se otvori prostor za razgovor i o drugim ustavnim izmjena, a za nas je ključno pitanje regulacija pobačaja, odnosno, sloboda izbora svake žene - istaknula je Benčić.

Most: Sudjelovati u pregovorima s Vladom od koje tražimo ostavku je neprihvatljivo

Sudjelovati u pregovorima s vladajućima za koje smatraju da trebaju dati ostavke je neprihvatljivo, poručuje Mostov Nikola Grmoja.

- Nacrt promjena Ustava stigao je tek jučer tako da još raspravljamo o njemu, a zajednički stav ćemo imati tijekom poslijepodneva kada vidimo sve rizike i benefite koje taj prijedlog donosi. Što se tiče uvrštenja pobačaja u Ustav, mi se tim stvarima ne bavimo u ovom trenutku jer imamo ozbiljnih gospodarskih problema poput inflacije i ekonomski izuzetno teške 2023. godine. Razmatramo te probleme, a pobačajem se ne bavimo - istaknuo je njegov stranački kolega Zvonimir Troskot.

Konzultacije vladajućih s oporbom oko obuke ukrajinskih vojnika

HDZ-ov Branko Bačić je najavio kako će vladajući ovaj tjedan krenuti u konzultacije s oporbom oko pitanja vojne misije koja uključuje obuku ukrajinskih vojnika.



- Konzultacije su najavljene u medijima, zamolio sam kolege iz Kluba da detaljno provjere da nam nije možda otišao poziv u spam ili negdje drugdje, ali ništa nije došlo. Kada i ako dođe je vrlo hipotetsko pitanje. Ako dođe rado ćemo se odazvati, čut ćemo što žele iz GDZ-a i vladajućih, ali ćemo im reći naše stajalište - rekao je Grbin naglasivši kako oni nisu spremni odstupiti od onog što je propisano Ustavom.



- Ako su vladajući spremni uskladiti prijedlog s Ustavom, to će biti dobar korak za ovu zemlju - rekao je.

Neobično je da prvo ide rasprava, a onda konzultacije, kaže Benčić.

- Jer ako tražiš dvotrećinsku većinu onda se konzultiraš unaprijed. Mi smo dali alternativni prijedlog za koji smatramo da je u skladu s Ustavom i odlukom Europskog vijeća i da rješava neke dubioze ne samo na našoj ustavnopravnoj razini nego i na razini Ugovora o EU. Tako da problemi koje se javljaju kod nas, javljat će se i na drugim razinama i mislim da su i mnogi u EK toga svjesni. Zato mislim da bi bilo dobro da idemo s tim alternativnim prijedlogom obuke za neborbene djelatnosti čime bi se izbjegle mnoge ustavnopravne i dubioze na razini EU. Trebamo se solidarizirati s Ukrajinom, ali ne možemo kršiti Ustav ni Ugovor o EU. Sve se to može napraviti, ali ne treba zbog panike i hitnoće gurati ona rješenja koja će dugoročno stvoriti lošu praksu - istaknula je.

Naime, Zeleno-lijevi i SDP su uputili zaključak kojim predlažu da se Hrvatska uključi u pomoć Ukrajini na civilnoj, a ne vojnoj razini. Bačić poručuje da su spremni razgovarati o tome, ali da moraju vidjeti s Europskim vijećem može li se uopće odluka modificirati.

Vezano za obuku ukrajinskih vojnika i konzultacija vladajućih s oporbenim zastupnicima Nađ ističe kako su u Klubu Socijaldemokrata različita mišljenja.



- Mi smo slobodno misleći ljudi pa su već neki naši zastupnici rekli da će glasati za, i ja ću glasati za, jer je meni prihvatljivije da osnažimo Ukrajince da se bore na svom teritoriju nego da popuste, da nemaju nikakvih obuka, oružja i da se taj rat ne prelije na nas. Ja ne mislim da mi tako crtamo metu nama nego na neki način osnažujemo Ukrajinu da nastavi svoju borbu. A koliko će nas glasati za, a koliko protiv, to još ne znam, danas imamo Klub - poručila je.

Mostovci nisu ni u raspravi sudjelovali pa neće ni u konzultacijama.

- Mi smo općenito odlučili izaći iz tog živog blata kojeg su nam pripremili sa spuštanjem te rasprave u Sabor s obzirom da mi s tim nemamo nikakve veze. Ne vidimo da bilo kakve konzultacije idu prema nekakvom rješenju. Sami su to zakomplicirali, sami neka to rješavaju - poručuje Troskot.

