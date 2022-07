U Saboru rasprava o izmjenama Ustava: 'HDZ strahuje od naroda i želi ubiti referendum'

HDZ-ova inicijativa za izmjenom Ustava koja se tiče referenduma digla je zastupnike, dva dana prije ljetne stanke, na noge. Za svoju inicijativu prikupili su potpise 92 zastupnika - svojih iz vladajuće većine, a potpise su dobili i od 10 Socijaldemokrata, IDS-ova Emila Dausa, predsjednika Fokusa Darija Zurovca, nezavisnih Damira Bajsa i Hrvoja Zekanovića te Milana Vrkljana iz Kluba za pravednu Hrvatsku. SDP nije potpisao, ali će podržati ukoliko se do zadnje faze budu slagali s konačnim prijedlozima.

Dio oporbe protiv HDZ-ova prijedloga, dio protiv

A HDZ predlaže da za raspisivanje referenduma uvjet više ne bude podrška 10 posto od ukupnog broja birača (što iznosi više od 360.000 birača), nego da to bude 250.000 birača. Nadalje, predlažu da, kada se raspiše ustavotvorni referendum, "za" njega mora biti trećina ukupnog broja birača da bi prošao, a ne onih koji su na njega izašli, a da za zakonodavni referendum mora biti četvrtina od ukupnog broja upisanih birača. Do sada nije bilo nikakvog kvoruma birača koji moraju glasati da bi referendum uspio.

Predlažu i da se izmjenama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu definiraju teme za koje se ne može raspisati referendum, a Ustavni sud bi dobio ovlast odlučivati i prije samog prikupljanja potpisa o ustavnosti referendumskog pitanja. Do sada je Ustavni sud to radio tek nakon prikupljenih potpisa i to ako bi netko to zatražio. Vladajući ovime žele izbjeći da se gubi vrijeme i novac na prikupljanje potpisa za nešto što bi kasnije Ustavni sud proglasio neustavnim.

Sve to sporno je većem dijelu oporbe. Ne slažu se s prijedlogom da o temama oko kojih se može raspisati referendum odlučuje Ustavni sud nego inzistiraju da one budu taksativno navedene u Ustavu jer smatraju da se ovim rješenjem Ustavnom sudu daju prevelike diskrecijske ovlasti da odluči što jest, a što nije tema za referendum. Sporno im je i uvođenje kvoruma od trećine ili četvrtine birača od ukupnog broja birača, a koji bi se na referendumu trebali izjasniti "za" da bi on prošao.

No, predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić je jučer na sjednici Odbora za Ustav i zakonodavstvo najavio spremnost HDZ-a da te odredbe olakša, "omekša" u daljnjim fazama ovog procesa izmjene Ustava.

'Ne može se Ustav mijenjati samo kako HDZ-u paše. Uhvatimo se onda ozbiljnih izmjena'

- Centar je protiv prijedloga HDZ-a - poručuje Dalija Orešković i naglašava kako je Ustav temeljni dokument svake države.

Ako se već ide sad u njegove izmjene, ističe, onda ima još važnih stvari koje bi se trebale u njega ugraditi.

- U proteklih 30 godina HDZ je skrojio državu po vlastitoj mjeri i sustavno je uništava. Ustav nije običan zakon koji se mijenja tek tako i u onoj mjeri u kojoj to samo HDZ-u paše. Prestanimo ga tretirati kao mrtvo slovo na papiru nego se uhvatimo ozbiljnih izmjena - istaknula je.

Mostov Nikola Grmoja naglasio je kako HDZ nastoji ubiti referendum i predati sve ovlasti Ustavnom sudu.

- Oni koji su vam u tome asistirali, čujem da odustaju i da vas neće podržati. I ovaj vaš pokušaj neće proći. U ovih 30 godina samostalnosti nismo imali puno referenduma, dobro ste to uredili, ali su građani barem imali mogućnost prikupiti potpise i natjerati Vladu da od nekih stvari odustanu - poručio je ogorčeno.

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović istaknula je, kako bez obzira što ove promjene donose nešto dobro, ovu inicijativu neće podržati.

- Niz je stvari koje će zaista onemogućiti referendum i mi to nećemo prihvatiti. Prema ovom prijedlogu svako se referendumsko pitanje može ukinuti. A paradoks je da mi po ovim pravilima ne bi bili u EU - rekla je.

Obzirom da su vladajući odbacili oporbenu inicijativu koju je pokrenula upravo Peović, a potpisima je podržalo 40 zastupnika, kojom su tražili da se u Saboru rasprave i izmjene Ustava koje se tiču prava na pobačaj, zastupnica je najavila pokretanje referenduma o toj temi.

'HDZ je grobar referenduma i Ustava'

Mostov Miro Bulj je, odgovarajući Hrvoju Zekanoviću, naglasio kako je HDZ, zajedno sa Zekanovićem, grobar referenduma, Ustava i demokracije.

Izmjene Ustava kako predlaže HDZ neće podržati ni Suverenisti.

- Institut referenduma je mrtvo slovo na papiru, imali smo svega tri referenduma - dva obvezna i jedno u ime građanske inicijative, a

ovim izmjenama se neće ništa riješiti. Ovo samo pokazuje da se vladajući boje vlastitog naroda - rekao je Marijan Pavliček, a istog stava su i zastupnici Domovinskog pokreta.

'Zašto ne stavite u Ustav da na izbore mora izaći, recimo, 40 posto birača, kao što stavljate kvorum za referendum?'

- DP neće podržati da se narodu oduzima sloboda izjašnjavanja. Po ovim pravilima kakve sad gurate s ljevicom pitanje je bi li prošao ijedan referendum. Osim novaca i dostojanstva, sad im hoćete uzeti jedinu nadu da mogu skupiti potpise i odlučivati o nekim stvarima - poručio je Stipo Mlinarić upitavši HDZ zašto, primjerice, ne upiše u Ustav da na izbore mora izaći 40 posto birača kad već definira broj birača da bi se referendum prošao.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin zamjerio je HDZ-u što na dnevni red nisu stavili i njihov prijedlog koji se tiče pobačaja. A za izmjene kakve vladajući predlažu oko referenduma SDP se zalagao još 2013. Grbin je pojasnio i kako današnja rasprava te glasanje u petak ne znači da je priča gotova i da to znači da se Ustav mijenja odmah ovako kako sad to HDZ predlaže.

Ovo je prva od tri faze: Izmjene Ustava ne kreću odmah s izglasavanjem u petak

Naime, ovo je prva faza. Zastupnici će danas provesti raspravu o pokretanju izmjena Ustava i izglasavanjem u petak će to i potvrditi. Nakon toga slijedi druga faza, a to je izrada nacrta prijedloga izmjene Ustava nakon ljetne stanke. I treća faza je rasprava u Saboru o tom konačnom prijedlogu i izglasavanje.

- Ovo je početak jednog procesa koji uključuje još brojne rasprave na Odboru za Ustav, savjetovanje s javnošću, tek nakon toga ćemo imati stvarni akt koji predstavlja naš budući Ustav. Apeliram da budete otvoreni, ovu odluku ćete donijeti, imate većinu, ali apeliram da saslušate sve one prijedloge koji će se reći i da ova odluka bude u korist svih građana - poručio je.

Licemjerno bi bilo od SDP-a, dodao je, da je sada protiv izmjena koje su predlagali 2013. Podsjetio je kako je HDZ tada bio protiv, a sada to predlažu.

Katica Glamuzina iz Kluba Socijaldemokrata pojasnila je zašto je 10 njihovih zastupnika potpisalo HDZ-ovu inicijativu, a zbog čega su se našli na udaru dijela oporbe i zbog čega ih se gleda kao na spavače na koje Andrej Plenković danas sutra može računati.

- Mi nismo dali potpis niti za jednu jedinu predloženu promjenu nego smo dali potpis suglasnosti da rasprava o Ustavnim promjenama dođe na dnevni red Sabora. Nije teško to razumjeti. O svemu ćemo raspravljati, pokušat ćemo utjecati na te izmjene u interesu naših uvjerenja - rekla je.

Odbili prijedlog oporbe da se raspravlja i o izmjenama koje se tiču pobačaja

Vladajući su odbili oporbenu inicijativu da se u Ustav upiše, tj vrati, pravo na pobačaj, ali su umjesto toga prihvatili zaključak zastupnice GLAS-a Anke Mrak Taritaš, koji će također danas raspraviti, a kojim bi se obvezalo osiguravanje zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.

Ona traži da Sabor obveže Ministarstvo zdravstva da u svakoj ovlaštenoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, najkasnije do kraja godine, osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju postupak medicinskog prekida trudnoće na zahtjev kako bi to pravo bilo dostupno neograničeno i neometano.

