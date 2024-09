'Tražimo smjenu ginekologa nepravomoćno osuđenog za silovanje koji još radi u Osijeku'

Od jutros smo zaprimili preko 150 prijava pacijenata za smjenom liječnika Zlatka Topolovec, nepravomoćno osuđenog za silovanje. Glas pacijenata je zajedno jači i izgledno je da ovakvo nešto ne može proći. Zato čvrsto dajemo podršku ovoj inicijativi i udruženju brojnih pacijenata i udruga za njegovim udaljenjem s radnog mjesta. Svakako smatramo da mu nije mjestu u bolnici niti radu s pacijentima te zahtijevamo da mu se privremeno oduzme licenca za rad do zaključenja suđenja - stoji u priopćenju Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Predsjednica udruge Jasna Karačić Zanetti za 24sata je rekla da su mailovi stigli s niza raznih adresa, što brojnih udruga te samih pacijenata te da su odlučili dati snažnu potporu svim udrugama i pacijentima koji traže liječnikovu smjenu.

Iz njene su nam udruge poslali i pismo kojeg im je poslala Udruga za ljudska prava i građansku participaciju Pariter.

- Pišemo vam u vezi slučaja ginekologa iz KBC-a Osijek (prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, dr. med.) koji unatoč nepravomoćnoj presudi za silovanje Županijskog suda u Osijeku, donesenoj 8. 2. 2024. i potpisanoj od strane predsjednice vijeća sutkinje Vesne Osmanović, još uvijek radi na osječkoj ginekologiji. Smatramo da je ovo pravno i etički upitno te da se ovom praksom ugrožava sigurnost pacijentica i povjerenje u zdravstveni sustav.

Pozivamo vas da kao Hrvatska liječnička komora, Ministarstvo zdravstva RH te KBC Osijek hitno reagirate te privremeno suspendirate dotičnog liječnika dok se ne donese pravomoćna presuda, u skladu s europskom praksom koja štiti pacijente i čuva integritet profesije. Udruge za zaštitu pacijenata i Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju pozivam na hitno očitovanje u vezi ovog slučaja - stoji u pismu Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter.

KBC Osijek: Kršili bi Ustav da mu izrečemo sankciju

Poslali smo upit Ministarstvu zdravstva, KBC-u Osijek i Hrvatskoj liječničkoj komori što planiraju učiniti po pitanju gore navedenog liječnika.

Ministarstvo zdravstva odgovorilo nam je da je Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu pri Ministarstvu zdravstva zaprimilo informaciju o predmetnom slučaju u KBC-u Osijek nakon čega je od ravnatelja zatražieno očitovanje te se u istom navodi kako je imenovani liječnik nepravomoćno osuđen od strane Županijskog suda u Osijeku.

- Slijedom nepravomoćnosti presude imenovani liječnik je i dalje u radnom odnosu s KBC-om Osijek te poslove iz svog djelokruga rada obavlja uz prisutnost člana tima. Ministarstvo zdravstva skreće pozornost kako sukladno članku 4., Zakona o liječništvu, liječnik je dužan u obavljanju liječničke djelatnosti poštovati načela obavljanja liječničke djelatnosti te se suzdržavati od svake aktivnosti koja nije spojiva s ugledom, dostojanstvom i neovisnošću liječničkog zvanja. Slijedom navedenog, a obzirom na pravni status navedenog slučaja, molimo da se za sve informacije izravno obratite KBC-u Osijek - stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva kojeg smo dobili.

Ministar Vili Beroš za 24sata je dodatno rekao da zdravstvene ustanove moraju postupati sukladno zakonima RH te da je zatražio očitovanje je li sud propisao kakvu sigurnosnu mjeru.

Iz KBC-a Osijek za 24sata su odgovorili kako su zaprimili zahtjeve udruga i pacijenata za smjenom liječnika te da mu na osnovu nepravomoćne presude ne mogu izreći sankcije.

- Ustav Republike Hrvatske svim svojim građanima jamči da je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. Iz navedenog je potpuno jasno da bi KBC Osijek kao poslodavac kršio Ustav RH ukoliko bi prof.dr.sc. Zlatku Topolovcu, na osnovu nepravomoćne sudske odluke izrekao bilo kakvu sankciju.

Svi liječnici koji rade u KBC-u Osijek imaju važeća odobrenja za samostalni rad Hrvatske liječničke komore.

Po primitku bilo kojeg pravno obvezujućeg akta nadležnih institucija, KBC Osijek će promptno reagirati - odgovorili su nam iz KBC-a Osijek.

Neki dan je javnost doznala da u KBC-u Osijek još uvijek radi liječnik Zlatko Topolovec koji je nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice, a žrtva ovog mučnog slučaja progovorila je za N1 televiziju.

Žrtva: On je spolovilo izvadio i u gaće brzo stavio

Žrtva je već tri godine na bolovanju, a jednako toliko traje i sudski proces. Pri spomenu ginekologa Zlatka Topolovca suze joj krenu same od sebe. On je sam tražio pregled loših nalaza i povijesti karcinoma u obitelji žrtve. Ona nije ni slutila da će joj se nešto ovako užasno dogoditi.

- Bilo mi je užasno, ja sam samo htjela da završi taj pregled i da bude sve dobro. Kad sam se okrenula potrbuške bio mi je s lijeve strane, nisam vidjela što radi, ali sam osjetila da škripi krevet i da je stavljao koljeno na krevet. I rekao je – sad ćemo vas vaginalno pregledati sa sondom pa prstima. Ja sam se okrenula... Osjetim da nisu prsti, da je nešto krupnije i da je to nešto nenormalno i naglo sam se okrenula i on je spolovilo izvadio i u gaće brzo stavio. Ja sam u tom trenutku ustala i pitala ‘što radite’? ‘Pa ništa, ništa samo sam pregledavao’. Ja sam rekla ‘znam što ste, radili, niste me pregledavali prstima’. On mi je govorio ‘niste dobro vidjeli, smirite se, smirite se’, a ja sam brzo otišla do paravana i obukla se u minuti, i on meni govori da sjednem na stolicu, vjerojatno da me smiri, a ja sam mu govorila da ću ga prijaviti zbog ovoga. Ja sam stajala metar iza njega i on je tipkao nalaz pa brisao i prsti su mu se tresli - ispričala je žrtva.

Sve je sama prijavila policiji, a kaže kako joj je najveća podrška u svemu bila obitelj. Nekoć se liječnika bojala, a sada, kaže, osjeća samo gnjev.

- Čak i moja doktorica koja je prvi iskaz na sudu dala, sad se i ona možda uplašila, sad je i ona rekla da ne zna, da se ne sjeća - rekla je pacijentica.

- Posao koji radi, to možete danas-sutra biti vi ili moja sestra ili bilo tko meni blizak, a da recimo nema snage prijaviti - rekla je i dodala kako samo želi pravdu.