POLICIJA OBAVLJA SVOJ POSAO'

Davor Božinović: Maloljetničko nasilje ne smije postati pravilo

Piše hina,
Našice: Spaljivanje droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Policija ne može zamijeniti ulogu društva, kad stvar dođe do policije onda smo obično kao društvo negdje nešto propustili učiniti. Policija ne može odgajati djecu umjesto roditelja niti može zamijeniti školski sustav, kaže ministar

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu kako neće dopustiti da slučajevi nasilja, poput nedavnog vezano uz maloljetnike u zagrebačkoj Dubravi, postanu nešto više od izuzetka, a najmanje da postanu pravilo.

Detalji drame u Dubravi: Bivšu je napao pred svjedocima, sve zapalio i bježao u Maksimir 01:22
Detalji drame u Dubravi: Bivšu je napao pred svjedocima, sve zapalio i bježao u Maksimir | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

- Prije ovog bio je jedan u lipnju, drugi u rujnu, no prije i poslije nije zabilježeno takvih događaja pa kad pripadnici policije govore o izoliranim slučajevima to je činjenica. Meni je potpuno jasno da se građani na bilo kakav spomen nasilja osjećaju nesigurno i na neki način dobro je da se otvaraju ta pitanja u javnosti - ocijenio je Božinović.

Po njegovim riječima, od samo početka zagovaraju koordinirani pristup u rješavanju toga i već su postigli nekoliko sporazuma s više institucija u Hrvatskoj da se to zajednički radi.

- Na tome ćemo nastaviti raditi i budite sigurni da nećemo dopustiti da bilo što od ovoga postane nešto više od izuzetka, a najmanje pravilo - poručio je.

Božinović je podsjetio kako je policija u svim nedavnim slučajevima vršnjačkog nasilja, ne samo u Zagrebu, time što je uhitila sve počinitelje i dala ih na daljnju obradu pravosudnim institucijama u najkraćem mogućem vremenu obavila svoj temeljni posao, a to je uspostava javnog reda i mira.

- Policija provodi najveći broj edukativnih akcija kroz škole i u javnosti, obraćamo se svim ugroženim skupinama jer smo potpuno svjesni da je prevencija pola rješenja. Međutim, policija ne može zamijeniti ulogu društva, kad stvar dođe do policije onda smo obično kao društvo negdje nešto propustili učiniti. Policija ne može odgajati djecu umjesto roditelja niti može zamijeniti školski sustav, ali je uvijek tu i uvijek će biti tu - napomenuo je.

Rekao je i da se na inicijativu policije održavaju sastanci sa školama u tom dijelu Zagreba ali i diljem Hrvatske, gdje se okupljaju i predstavnici socijalnih službi te zdravstvenih institucija, a načelnici policijskih postaja imaju obvezu poticati i najmanje jednom mjesečno razgovarati sa svim akterima da se prepoznaju eventualna kritična ponašanja.

Odgovarajući na pitanja novinara, u okviru proslave 75 godina Hrvatske gorske službe spašavanja Božinović je komentirao i u subotu održani prosvjed protiv protiv obveznog uvođenja vojnog roka.

- Mi smo transparentno govorili koji su razlozi uvođenja vojnog roka, koji imaju komponentu civilnog služenja i unutar Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova, ali i u jedinicama lokalne samouprave. Naši argumenti su poznati i siguran sam da velika većina građana to podržava jer to je zahtjev vremena u kojem živimo - rekao je.

- Kad je obljetnica bilo koje sigurnosne institucije, HGSS-a ili Hrvatske vatrogasne zajednice, svi govore o sve intenzivnijim i kompleksnijim sigurnosnim izazovima. Sve ozbiljne države se pripremaju ono što nas na žalost čeka, bilo vezano za klimatske promjene ili neke druge prijetnje našem miru i sigurnosti, a Hrvatska spada u ozbiljne države - zaključio je.

