AFRIČKA SVINJSKA KUGA U SLAVONIJI

Oglasilo se i Belje koje gubi skoro 10.000 svinja: Pojačali smo mjere, imat ćemo gubitke...

Duško Jaramaz/Pixsell | Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Sve naše svinjogojske farme imaju visoki bio-sigurnosni status. Unatoč svim naporima, održavanju visokih bio-sigurnosnih mjera i  dodatnih protokola zaštite koje smo uveli, imamo pozitivan nalaz na svinjsku kugu

Nakon što je jučer potvrđena pojava Afričke svinjske kuge i na farmi Belja koje je u sastavu Podravke koja ga je kupila od Fortenove, oglasili su si i iz tvrtke.

Nema odgovora kako se bolest probila na tu veliku farmu, ali kažu da će pojačati sigurnost. 

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti...

"Prema rješenjima ovlaštenih veterinarskih inspekcija, sve naše svinjogojske farme imaju visoki bio-sigurnosni status. Unatoč svim naporima, održavanju visokih bio-sigurnosnih mjera i  dodatnih protokola zaštite koje smo uveli, prema izjavi Ministarstva poljoprivrede imamo pozitivan nalaz na Afričku svinjsku kugu na farmi Sokolovac.

Farma Sokolovac je specijalizirana farma za tov svinja koja predstavlja završnu fazu proizvodnog ciklusa i s navedene farme nema migracije životinja prema drugim farmama. Na farmi se u ovom trenutku nalazi 9. 829 svinja koje će prema izjavama nadležnih institucija biti eutanazirane. Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti daljnje širenje bolesti.  Eutanazija svinja je u domeni Državnog inspektorata koji će definirati procedure i način postupka, a sve naše daljnje aktivnosti će biti usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela.

Zbog pojave Afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac, kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i zona nadziranja očekujemo otežane isporuke ostalih kategorija svinja."  priopćili su iz tvrtke. 

