Treća žrtva umrla od malarije u Frankfurtu, sumnjaju na komarce iz zrakoplova

U okolici Frankfurta od malarije je umrla i treća osoba za koju se sumnja da je zaražena preko komaraca koji su u frankfurtsku zračnu luku stigli u jednom od zrakoplova, priopćila je u četvrtak uprava grada Frankfurta. U međuvremenu je zabilježeno šest oboljelih od malarije te tri smrtna slučaja. Danas umrla osoba je prva pogođena osoba koja nije zaposlena u Zračnoj luci Frankfurt nego živi u njezinoj blizini.

Kako je potvrđeno, treća preminula osoba nije u posljednje vrijeme boravila ni u zračnoj luci niti je putovala u neko od područja u kojima vlada malarija pa se pretpostavlja da su se malarični komarci proširili i u okolici.

Tvrtka Fraport, koja upravlja zračnom lukom, svoje je zaposlenike upozorila da i kod najmanjeg simptoma poput povišene temperature potraže pomoć liječnika. Isto je preporučeno i stanovništvu koje živi u blizini jedne od najvećih zračnih luka u Europi.

Fraport je postavio i zamke za komarce koji bi trebali biti poslani u Institut za tropske bolesti u Antwerpenu koji može utvrditi iz kojeg područja svijeta dolaze komarci koji su proširili malariju u Frankfurtu.

Shodno tomu bi se zrakoplovi iz ovih regija mogli nakon slijetanja dezinficirati.

Zaraze malarijom komarcima koji su transportirani zračnim prometom su rijetke. Od 1969. do 2024. u Europi je zabilježeno 145 slučajeva zaraze, od čega najveći broj u Francuskoj i Belgiji.