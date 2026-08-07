Trese se i kod Dubrovnika: 'Kratko, ali jako. Kao bomba...'

Nakon potresa koji je noćas uznemirio brojne ljude na Kvarneru, jutros je novi potres pogodio i dubrovačko područje. Podrhtavanje je bilo kratkotrajno, a magnituda je prema prvim podacima EMSC-a bila 2,7 Richtera.

Kako se navodi, potres je bio na dubini od samo 6 kilometara.

- Krako, ali snažno. Djelovalo je kao bomba - napisao je jedan korisnik. Drugi navodi kako je 'dobro streslo'.