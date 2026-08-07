Podrhtavanje je bilo kratkotrajno, a magnituda je prema prvim podacima EMSC-a bila 2,7 Richtera.
POTRES OD 2,7 RICHTERA
Trese se i kod Dubrovnika: 'Kratko, ali jako. Kao bomba...'
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Nakon potresa koji je noćas uznemirio brojne ljude na Kvarneru, jutros je novi potres pogodio i dubrovačko područje. Podrhtavanje je bilo kratkotrajno, a magnituda je prema prvim podacima EMSC-a bila 2,7 Richtera.
Kako se navodi, potres je bio na dubini od samo 6 kilometara.
- Krako, ali snažno. Djelovalo je kao bomba - napisao je jedan korisnik. Drugi navodi kako je 'dobro streslo'.
🔔#Earthquake (#zemljotres, #potres) M2.7 occurred 13 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 23 min ago (local time 08:46:19). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 7, 2026
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