Mogu imati rezerve i svoj stav, ali nemaju utjecaj. Nikoga nikome ne uzimamo. Da sam na čelu Narodne banke Srbije, rekao bih Hrvatskoj bravo.

Komentar je premijera Andreja Plenkovića na najave Narodne banke Srbije da će se žaliti nadležnim institucijama Europske unije ako će se lik Nikole Tesle naći na hrvatskim kovanicama eura. Podsjetimo, za Srbiju bi to “predstavljalo prisvajanje kulturnog i znanstvenog naslijeđa srpskog naroda”. To stajalište temelje na ocjeni da se “slavni znanstvenik izjašnjavao kao Srbin po podrijetlu i rodu.”

Plenković je podsjetio da se Tesla se rodio u Smiljanu, išao u gimnaziju u Karlovcu te da su građani ti koji su sugerirali da na jednoj od kovanica bude njegov lik.

- Bez obzira na to što je po nacionalnosti Srbin, dapače, to vidim kao plus. Njegova je veličina neupitna i ne vidim zašto bi to bio problem - rekao je.

Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović mišljenja je da je cijela priča koju je pokrenula Srbija, zapravo pucanj u prazno.

- Ako se to pokrene to će istovremeno biti apsurdan i zanimljiv slučaj. Prema mojim saznanjima nema takvog slučajeva da je neka zemlja uspjela izboriti za sebe da je neki čovjek i njegov lik isključivo vlasništvo te neke države - rekao je Vidmarović.

Iako u nadležnim europskim institucijama mogu zaprimiti eventualnu žalbu Srbije, Vidmarović smatra da od toga neće imati koristi odnosno da će biti odbačena, jer Nikolu Teslu se teško može prisvojiti.

- Čini mi se da je to političko postavljanje, da su opet posrijedi unutarnji politički faktori, pokazivanje mišića - navodi stručnjak za međunarodne odnose.