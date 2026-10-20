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Trgovine u Hrvatskoj sudjeluju u kampanji kojom se želi spriječiti alkohol među maloljetnicima

Piše HINA,
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Trgovine u Hrvatskoj sudjeluju u kampanji kojom se želi spriječiti alkohol među maloljetnicima
Sisak: Održan XII. Sisački festival piva | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Riječ je o društveno odgovornoj kampanji koja traje do kraja listopada, a provodi je spomenuta grupacija  u suradnji s trgovačkim lancima Kaufland, Konzum, METRO Hrvatska i Studenac

U kampanju Grupacije proizvođača piva Hrvatske gospodarske komore "Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne", čiji je cilj sprječavanje maloljetničke konzumacije alkohola, uključile su se prodavaonice diljem Hrvatske u kojima će biti izloženi informativni materijali akcije, priopćili su iz HGK.

Riječ je o društveno odgovornoj kampanji koja traje do kraja listopada, a provodi je spomenuta grupacija  u suradnji s trgovačkim lancima Kaufland, Konzum, METRO Hrvatska i Studenac, a kojima se ove godine pridružio i KTC. U njihovim će prodavaonicama biti izloženi informativni materijali kampanje koji pozivaju na dosljednu primjenu zakonskih odredbi o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima.

Predsjednica PR odbora Grupacije proizvođača piva Hrvatske gospodarske komore Diana Jokić ističe kako se kampanja "Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne" provodi od 2015. godine, kontinuirano razvijajući partnerstvima s trgovačkim lancima i drugim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje maloljetničke konzumacije alkohola.

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"Ove godine provodimo i oglasnu kampanju na istaknutim lokacijama u Zagrebu, a u fokus stavljamo izazove adolescencije i navike karakteristične za to razdoblje. Neke od njih dio su odrastanja, poput neredovitog izvršavanja kućanskih obveza, no postoje ponašanja kojima treba jasno reći 'ne', a konzumacija alkohola među maloljetnicima jedno je od njih“, navela je Jokić. 

U priopćenju se ističe kako je roditeljima maloljetnika i nadalje je dostupna internetska stranica "ukljucisavjest.hr" na kojoj mogu pronaći smjernice za bolje razumijevanje adolescenata, otvorenu komunikaciju i izgradnju odnosa temeljenog na povjerenju. Sadržaj stranice tijekom godina nastajao je u suradnji sa socijalnom pedagoginjom Sonjom Jarebicom iz udruge "Ti si OK“, a polazi od toga da mnoga ponašanja karakteristična za adolescenciju zahtijevaju razumijevanje i strpljenje odraslih, dok prema konzumaciji alkohola među maloljetnicima treba imati jasan i dosljedan stav.

Navodi se da ohrabruju i dugoročni trendovi zabilježeni u najnovijem istraživanju ESPAD, koji ukazuju na smanjenje konzumacije alkohola među adolescentima, uključujući i smanjenje ekscesivnog epizodičnog pijenja.

"Takvi trendovi dodatno potvrđuju važnost kontinuiranog preventivnog djelovanja i suradnje različitih dionika društva. Kampanja "Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne“ provodi se već jedanaestu godinu, a suradnjom s trgovcima, pružanjem podrške roditeljima i informiranjem javnosti Grupacija nastoji pridonijeti zajedničkom cilju - sprječavanju konzumacije alkohola među maloljetnicima", kaže se u priopćenju.

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