Markotić najavila nove mjere zbog noćnih klubova i provoda

Američko-englesko cjepivo zasad izgleda kao favorit da bude prvo spremno za široku populaciju, no navodno su i Rusi došli prilično daleko, ali Markotić tvrdi da o tome nema jasnih podataka

<p>Od početka ovog drugog dijela ovo je silazni trend gdje svakih par dana imamo neke manje skokove vezane uz različita žarišta, a to je na neki način očekivano, dotakla se za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3864440/borba-protiv-pandemije-koronavirusa-u-rtl-u-danas-gostuje-alemka-markotic/" target="_blank">RTL Danas </a><strong>Alemka Markotić </strong>današnje brojke od 77 novozaraženih korona virusom.</p><p>- Problem je dijelom u mlađim ljudima, nekim zatvorenim prostorima noću gdje se pojavljuju pojedinačna žarišta i tu ćemo sigurno poduzeti određene mjere da se ta mjesta gdje se pojave žarišta čim prije saniraju i da se nekakvi postupci stroži uvedu na tom mjestu - kazala je Markotić i rekla da se tu ne radi o brojnim žarištima, ali da su ona identificirana, a radi se o većim privatnim okupljanjima poput svadbi i ponekih noćnih klubova.</p><p>- Moramo uzeti u obzir da postoje i stotine onih koji paze da sve mjere budu provedene kako treba. Tako da ne možemo kažnjavati sve, ali ćemo pokušavati na mjestima gdje se pojavljuju žarišta uvesti dodatne mjere sigurnosti provjere i vidjeti kako poboljšati tu situaciju da se na tim mjestima više ne pojavljuju nova žarišta - kazala je.</p><p>Novozaraženih ima sve više među mladom populacijom, a iako oni nisu među najrizičnijim skupinama, Markotić smatra kako je veliki broj njih sada dosta popustilo s mjerama. Smatra kako je bitno da mladi shvate da mogu puno doprinijeti zdravstvenom sustavu.</p><p>- Oni su mnogo puta bili avangarda u teškim situacijama, vjerujem da će mladi ljudi to shvatiti, a uskoro ćete vidjeti, jedna skupina entuzijasta, profesora iz Osijeka i Slavonije priprema jedan jako zanimljiv školski program koji će se odnositi i na biosigurnost, biozaštitu i Covid pa vjerujem da će mladi to svesrdno prihvatiti i pomoći svima nama u tome.</p><h2>'Maturanti se vjerojatno nisu zarazili na Pagu'</h2><p>Dotakla se i maturanata koji su se navodno zarazili na Pagu, no ona u to sumnja jer su već trećeg dana boravka u Hrvatskoj dobili simptome. Ipak, priznaje, nekih drugih slučajeva vezanih uz Zrće ima.</p><p>Što se tiče Sinjske alke i Velike Gospe, Markotić smatra da će svi koji budu na nekakvim manifestacijama i proslavama biti odgovorni.</p><h2>'Tri cjepiva su u igri'</h2><p>Otkrila je da su tri cjepiva u igri, a američko-englesko moglo bi se očekivati u kasno proljeće ili sredinom sljedeće godine. Postoji i rusko koje bi navodno trebalo doći jako brzo, no o tome nema jasnih podataka.</p><p>Neki spominju i krvnu plazmu kao opciju ako nema drugih lijekova, a Markotić je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3864440/borba-protiv-pandemije-koronavirusa-u-rtl-u-danas-gostuje-alemka-markotic/" target="_blank">RTL</a> to potvrdila, ali ipak i istaknula određenu problematiku:</p><p>- No, nažalost još se ne zna kolika je učinkovitost liječenja krvnom plazmom u Covidu. Zasada prema analizama, oko 5400 ljudi je primilo krvnu plazmu, no samo njih dvjestotinjak se može analizirati na siguran način i da bismo bili sigurni da je učinkovito. Zasad je to premali broj, još se ne zna ni kolike su nuspojave i kolika bi bila zaštita. Nažalost, većina tih ljudi osim plazme dobije i neke druge lijekove, a dosta njih su i kronični bolesnici pa uzimaju i lijekove za kronične bolesti pa je teško utvrditi učinak. Ali kod težih bolesnika vrijedi pokušati jer nešto, vjerojatno, može pomoći.</p>