S porastom broja oboljelih od korone, postavlja se pitanje kakva nas jesen očekuje.

- Vjerojatno nas čeka dodatni porast novozaraženih s obzirom na turističku sezonu. Praktički više od milijun gostiju je bilo u našoj zemlji, a dolaze iz zemalja gdje postoji epidemija s delta virusom. To se već vidi, primorske županije imaju porast zaraženih u odnosu na županije u unutrašnjosti. To će se nastaviti u rujnu kada počne škola i vratimo se s godišnjeg odmora i više vremena boravimo u zatvorenim prostorijama te će sve to dovesti do pojave četvrtog vala - rekao je za RTL Danas imunolog Zlatko Trobonjača.

S obzirom na malu procijepljenost, Trobonjača procjenjuje da će bez obzira četvrti val biti slabiji no treći.

- Četvrti val vjerojatno neće biti onog intenziteta kakav je bio treći val, neće dosegnuti te brojke i kraće će trajati nego treći. Imamo određenu imunost koja ipak nije dostatna da izbjegnemo četvrti val, jer veliki broj građana se nije cijepio te ulazimo u jesen s nedostatnom imunošću u populaciji - kaže i dodaje da se očekuje pritisak na bolnice.

- Pritiska će sigurno biti, ali neće se ponoviti situacija koja je bila proljetos, jer dio ljudi je cijepljen ili su preboljeli te imaju koncentraciju antitijela koja je dostatna da ne obole od težih bolesti - objašnjava.

Što se tiče treće doze, kaže:

- To je upitno neke zemlje već predviđaju da će biti potrebna. Što se tiče naše zemlje treću dozu bi trebalo primijeniti u ranjivim populacijama koje su izložene najviše bolesti, koje su na određeni način imunokompromitirani i nisu razvili dostatnu imunost. Oni bi se trebali najprije cijepiti od 8 do 12 mjeseci, iako najbolje bi bilo dobro se cijepe vezano uz aktualno soj, a to delta soj - zaključio je.