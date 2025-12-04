Obavijesti

News

U LJUBUŠKOJ ULICI

Trojac je u Dubravi opljačkao stranog radnika: Prijetili mu oružjem, ukrali novac i hranu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Riječ je o stranom državljaninu s  reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđili hranu, dokumente i novac te pobjegli

Zagrebačka policija objavila je detalje o pljački u kojoj su trojica nepoznatih napadača uz prijetnju vatrenim oružjem opljačkala dostavljača (38) u Dubravi u Ljubuškoj ulici.

Riječ je o stranom državljaninu s  reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđili hranu, dokumente i novac te pobjegli.

- Visina materijalne šteta iznosi nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku - zaključuju iz policije.

AFERA HIPODROM

STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

STRAVA

