Trojac je u Dubravi opljačkao stranog radnika: Prijetili mu oružjem, ukrali novac i hranu

Zagrebačka policija objavila je detalje o pljački u kojoj su trojica nepoznatih napadača uz prijetnju vatrenim oružjem opljačkala dostavljača (38) u Dubravi u Ljubuškoj ulici.

Riječ je o stranom državljaninu s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđili hranu, dokumente i novac te pobjegli.

- Visina materijalne šteta iznosi nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku - zaključuju iz policije.