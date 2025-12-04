Riječ je o stranom državljaninu s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđili hranu, dokumente i novac te pobjegli
U LJUBUŠKOJ ULICI
Trojac je u Dubravi opljačkao stranog radnika: Prijetili mu oružjem, ukrali novac i hranu
Zagrebačka policija objavila je detalje o pljački u kojoj su trojica nepoznatih napadača uz prijetnju vatrenim oružjem opljačkala dostavljača (38) u Dubravi u Ljubuškoj ulici.
Riječ je o stranom državljaninu s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđili hranu, dokumente i novac te pobjegli.
- Visina materijalne šteta iznosi nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku - zaključuju iz policije.
