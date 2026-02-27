Trojac uzeo milijunske zajmove, Uskok digao optužnicu: Uzimali mito za odobravanje isplata

Uskok je završio istragu i digao optužnicu nad trojicom hrvatskih državljana (25, 51, 55) zbog davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju. Istraga je pokrenuta 24. listopada 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu. Riječ je o osječkom poduzetniku Željku Borisu Huberu i poznatom zagrebačkom odvjetniku Anti Glamuzini.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti.

- Optužnicom se II. okr. – odvjetniku i opunomoćeniku jednog trgovačkog društva (dalje: TD) stavlja na teret da je, u razdoblju od početka svibnja do kraja lipnja 2023. godine u Zagrebu, nakon što su on i I. okr. – direktor TD-a zatražili i uspostavili pregovore sa zaposlenicima drugog trgovačkog društva u cilju ishođenja zajma u iznosu od oko 3.000.000,00 eura za potrebe poslovanja TD-a i s njime povezanih društava, predočio I. okr. kako za 60.000,00 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma na što je I. okr. pristao te je II. okr. predao navedeni iznos.

- Nakon toga je II. okr., znajući da III. okr. na temelju svojih poznanstava kod djelatnika društva koje daje zajam može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s III. okr. da će to učiniti. U tu je svrhu III. okr. zatražio i primio 30.000,00 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma.

- Nakon što je TD s drugim društvom sklopilo ugovor o zajmu te je 14. lipnja 2023. isplaćen zajam od 2.400.000,00 eura, II. i III. okr. su u svoju korist zadržali iznos od po 30.000,00 eura svaki.