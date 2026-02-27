Obavijesti

KORUPCIJA

Trojac uzeo milijunske zajmove, Uskok digao optužnicu: Uzimali mito za odobravanje isplata

Piše Ivan Štengl,
Trojac uzeo milijunske zajmove, Uskok digao optužnicu: Uzimali mito za odobravanje isplata
Istraga je pokrenuta 24. listopada 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Uskok je završio istragu i digao optužnicu nad trojicom hrvatskih državljana (25, 51, 55)  zbog davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju. Istraga je pokrenuta 24. listopada 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu. Riječ je o osječkom poduzetniku Željku Borisu Huberu i poznatom zagrebačkom odvjetniku Anti Glamuzini.

- Optužnicom se II. okr. – odvjetniku i opunomoćeniku jednog trgovačkog društva (dalje: TD) stavlja na teret da je, u razdoblju od početka svibnja do kraja lipnja 2023. godine u Zagrebu, nakon što su on i I. okr. – direktor TD-a zatražili i uspostavili pregovore sa zaposlenicima drugog trgovačkog društva u cilju ishođenja zajma u iznosu od oko 3.000.000,00 eura za potrebe poslovanja TD-a i s njime povezanih društava, predočio I. okr. kako za 60.000,00 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma na što je I. okr. pristao te je II. okr. predao navedeni iznos.

SUĐENJE MEĐIMURSKOM ŽUPANU Šest sati slušali tajno snimljene razgovore. Posavec: 'Ovo ulazi u petu godinu, želim da završi'
Šest sati slušali tajno snimljene razgovore. Posavec: 'Ovo ulazi u petu godinu, želim da završi'

- Nakon toga je II. okr., znajući da III. okr. na temelju svojih poznanstava kod djelatnika društva koje daje zajam može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s III. okr. da će to učiniti. U tu je svrhu III. okr. zatražio i primio 30.000,00 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma.

- Nakon što je TD s drugim društvom sklopilo ugovor o zajmu te je 14. lipnja 2023. isplaćen zajam od 2.400.000,00 eura, II. i III. okr. su u svoju korist zadržali iznos od po 30.000,00 eura svaki. 

