Tko je osječki poduzetnik koji je u akciji Uskoka 'pao' zbog mita? Ulagao je u restorane, hotele...

U ranim jutarnjm satima USKOK je zakucao na vrata osječkog poduzetnika Borisa Željka Hubera iz Osijeka kojega se sumnjiči da je dao mito kako bi ishodovao kredit od 2,4 milijuna eura. Huber je poznato prezime u Osijeku, poglavito stoga što ga je svojevremeno 'proslavio' danas pokojni Željko Huber, Borisov djed, koji je u svoje vrijeme bio dugogodišnji direktor javne tvrtke Vodovod i čelnik čovjek NK Osijeka. Njegov unuk Boris Željko odrastao je uz djeda i oca poduzetnike, a u bisniz ga je lansirala i njegova majka Loreta Huber, vlasnica računovodstvenog obrta i suvlasnica obiteljske tvrtke Huber&Elmwood iz Osijeka.

Kako se neslužbeno doznaje Boris Željko je, preko zagrebačkog odvjetnika Ante Glamuzine, koji je također uhićen u ovoj USKOK-ovoj akciji, htio ishoditi zajam od jedne firme čiji je osnivač poznata tvrtke za naplatu potraživanja EOS Matrix. Kako bi zajam bio 'siguran' i odrađen brzo, Huber je dao oko 60 tisuća eura 'provizije', odnosno mita za sada nepoznatoj osobi, a na temelju kojega je zajam i dobio.

Do prije par godina ime Borisa Željka Hubera vezalo se za ime još jednog osječkog poduzetnika, Zorana Balkića. Njih su dvojica, interesno povezani, udružili su svoje kapitale i ušli u vlasništvo nekoliko osječkih velikih poslovnih subjekata, među kojiima su poznati restoran Čingi-lingi čarda, Hotel Tvrđa, Caffe bar Kafanica te još neki lokali koji u tom trenutku nisu radili. Bio je to veliki zalogaj za dvojicu poduzetnika koji se do tada nisu bavili ugostiteljstvom ni u kom obliku, pa je grad na Dravi bio iznenađen informacijama da su njih dvojica, krupnim kapitalom, kupili najatraktivnije ugostiteljske lokacije. Navodno su ogroman novac zaradili trgovanjem bitcoina, ali i suradnjom s poslovnim partnerima iz Singapura i Srbije.

No, ubrzo je uslijedio njihov poslovni krah, odnosno privatni sukob koji se prelio na poslovanja više od 20-tak firmi koje su zajedno otvorili, a od kojih većina više ne radi jer su ili u stečaju ili u blokadi. Balkić je podigao više tužbi protiv Borisa Željka Hubera koji je, u međuvremenu, postao jedan od tri vlasnika Hotela Royal u središtu Osijeka koji se posljednjih godina intenzivno renovira i biti će jedan od ljepših hotela u Slavoniji i Baranji.

Zanimljivo je da je 'poduzetni dvojac' 2023. godine ušao u vlasništvo dva broda za rasute terete, ali je posao propao i prije nego je počeo, a kao kolateralne žrtve tog poslovnog odnosa ostali su mornari koji su doslovno ostali zarobljeni na brodu Jadro, obzirom da im lučka kapetanija u Trogiru nije dopustila iskrcaj jer neosiguran brod ne smije ostati napušten. Šest članova posade broda ostalo je bez ugovora o radu, plaće, osiguranja broda, a brod bez obećanog remonta.