UŽAS Motociklist (52) iz Austrije poginuo kod Masleničkog mosta

Policija je provela očevid nakon što je u prometnoj nesreći kod Masleničkog mosta poginuo vozač motocikla, javljaju iz PU zadarske. Nesreća se dogodila oko 12 sati i 40 minuta, a nakon provedenog očevida sumnja se da je do nesreće došlo kada je austrijski državljanin (52) upravljao motociklom u smjeru sjevera.

Brzinu vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste te je ulaskom u zavoj izgubio kontrolu nad motociklom koji je izletio izvan kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane kolnika. Zbog dobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Za vrijeme trajanja očevida, od 13:20 do 15:55, dionica državne ceste DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 bila je zatvorena za sav promet te se promet odvijao obilaznim pravcima.

U naselju Murvica, također u okolici Zadra, danas se oko 15.30 sati dogodila još jedna prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobno vozilo i motocikl te su dvije osobe poginule.