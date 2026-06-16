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FOTO Troje ozlijeđenih u sudaru kod Splita: Zatvorena je cesta

Piše Iva Tomas,
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FOTO Troje ozlijeđenih u sudaru kod Splita: Zatvorena je cesta
Foto: Dalmatinski portal

Cesta je zatvorena za sav promet u oba smjera, a promet se odvija zaobilazno

Tri su osobe ozlijeđene i prevezene na pružanje liječničke pomoći u sudaru dva automobila u Kaštel Kambelovcu u utorak oko 22.20 sati. Cesta je zatvorena za sav promet u oba smjera, a promet se odvija zaobilazno, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

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