Cesta je zatvorena za sav promet u oba smjera, a promet se odvija zaobilazno
SLIJEDI OČEVID
FOTO Troje ozlijeđenih u sudaru kod Splita: Zatvorena je cesta
Čitanje članka: < 1 min
Tri su osobe ozlijeđene i prevezene na pružanje liječničke pomoći u sudaru dva automobila u Kaštel Kambelovcu u utorak oko 22.20 sati. Cesta je zatvorena za sav promet u oba smjera, a promet se odvija zaobilazno, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.
Policija će na mjestu događaja obaviti očevid.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku