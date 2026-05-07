ODUZELA IM POLICIJA

Trojica maloljetnika ostala bez romobila u Podravini: Vozila su prebrza i tehnički neispravna

Piše HINA,
U Đurđevcu i Koprivnici zatečeni su maloljetnici na električnim romobilima koji premašuju zakonske uvjete, a policija je pokrenula prekršajne postupke i apelirala na roditelje.

Policija u Đurđevcu i Koprivnici zatekla je trojicu maloljetnika na romobilima čije tehničke karakteristike premašuju dopuštene vrijednosti pa su im romobili oduzeti, a protiv njih će biti pokrenuti prekršajni postupci, izvijestila je Policijska uprava koprivničko-križevačka. Prema policijskim navodima dvojica maloljetnika zaustavljena su u utorak oko 15 sati u Đurđevcu, dok je oko 23 sata u Koprivnici zatečen još jedan maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u cestovnom prometu. Policija navodi da su romobili prelazili zakonom dopuštene tehničke vrijednosti propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, zbog čega će protiv maloljetnika će biti pokrenuti prekršajni postupci, dok su električni romobili privremeno oduzeti.

Prema važećim propisima, u prometu mogu sudjelovati električni romobili bez sjedećeg mjesta čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovata i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat.

Za upravljanje nedopuštenim električnim romobilima predviđena je novčana kazna od 130 eura.

Policija je apelirala na građane i roditelje da pri kupnji električnih romobila vode računa o njihovim tehničkim karakteristikama te poštuju prometne propise.

