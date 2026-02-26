Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, priopćila je policija
ZAVRŠIO U BOLNICI
Trojica napala muškarca (20) u Zagrebu: Teško je ozlijeđen
Troje nepoznatih napadača u srijedu oko 19 sati na području Maksimira napali su i teško ozlijedili 20-godišnjaka na parkiralištu u Ulici Donje Svetice.
- Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb - priopćila je policija.
