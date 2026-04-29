Muškarac koji je narušavao javni red i mir je uhićen i predan na nadležni sud koji mu je odredio kaznu od 800 eura
INCIDENT NA TERASI
Horor u Umagu: Hodao sa sjekirom pa lupao po stolu gdje su sjedila trojica muškaraca
Muškarac (68) narušavao je javni red i mir u Juricanima u Umagu u ponedjeljak u večernjim satima, a intervenirala je policija. Po dojavi su stigli na mjesto događaja i utvrdili da je 68-godišnjak pod utjecajem alkohola. Donio je sjekiru i udario stolice i stol na terasi na javnoj površini, gdje su sjedili muškarci (78, 34 i 64), piše PU istarska.
Muškarac koji je narušavao javni red i mir je uhićen i predan na nadležni sud koji mu je odredio kaznu od 800 eura zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
