Obavijesti

News

Komentari 0
DVOJE OZLIJEĐENIH

Trolejbus se zabio u trgovinu u Salzburgu: Jedan poginuo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trolejbus se zabio u trgovinu u Salzburgu: Jedan poginuo
Foto: LEONHARD FOEGER

Teška nesreća u austrijskom gradu: Vozilo izletjelo s ceste i udarilo u trgovinu, dvoje ozlijeđenih u kritičnom stanju

Jedna je osoba poginula, a sedam je ozlijeđeno nakon što je trolejbus izletio s ceste i zabio se u supermarket u ponedjeljak rano poslijepodne u Salzburgu u Austriji, doznaje se od Crvenog križa. "Jedna je osoba preminula unatoč pokušajima reanimacije", izjavila je za AFP glasnogovornica Crvenog križa. Sedmero ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, od kojih je dvoje u teškom stanju, dodala je.

Hitna u Srbiji prevozila bebu u inkubatoru u bolnicu. Imali su težak sudar, beba je poginula...

Vlasti zasad nisu objavile nikakve detalje o poginuloj osobi, kao ni o okolnostima nesreće koja se dogodila na raskrižju na sjeveru grada.

Na mjesto događaja upućene su brojne spasilačke službe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026