Troskot: 'Ćorić jednim klikom miša može otkriti sve aktere iz afere s otpadom u Gospiću'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale novčane tokove povezane s tvrtkom CE-ZA-R i akterima iz afere s otpadom u Gospiću, što se, kaže, može doznati jednim klikom miša.

Od ministra financija Tomislava Ćorića tražim da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova povezanih s tvrtkom CE-ZA-R i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu, što s može otkriti jednim klikom miša, rekao je Troskot u utorak na konferenciji za novinare.

Troskot je poručio da financijski trag može otkriti tko je plaćao, tko je zarađivao i za koje poslove, naglasivši da je Most te podatke javno iznio još 28. studenoga 2025., ali da odgovore institucija do danas nije dobio.

Istaknuo da ovo nije pitanje jedne poslovne transakcije, nego mogućeg financijskog lanca jedne od najvećih ekoloških i institucionalnih afera u novijoj hrvatskoj povijesti te smatra da se istraga mora proširiti na sve tvrtke, posrednike, naručitelje i institucije koji su mogli sudjelovati u tom lancu ili o njemu imati saznanja.

Prema računima, za ožujak 2024. navodi se iznos od 369.374,38 eura, s pripadajućim PDV-om od 73.874,88 eura, dok se za travanj i svibanj iste godine spominje dodatnih 210.385 eura i riječ je o gotovo 580 tisuća eura u samo tri mjeseca, naglasio je.

"Ministarstvo financija jednim uvidom u sustav može provjeriti jesu li ti računi i transakcije evidentirani. Ne tražimo otkrivanje porezne tajne niti osobnih podataka. Tražimo odgovor jesu li novčani tokovi zabilježeni, je li provedena analiza rizika, jesu li pokrenuti nadzorni mehanizmi i jesu li informacije dostavljene DORH-u, USKOK-u i Državnom inspektoratu“, poručio je Troskot.

Troskot je naglasio da Most ne prejudicira odgovornost tvrtke CE-ZA-R, njezinih predstavnika niti drugih poslovnih subjekata, ali zahtijeva da nijedan akter ne bude izuzet iz provjera te da se sve poslovne i financijske veze važne za ovaj slučaj moraju se istražiti. Ako se istraga provede, a ne obuhvati sve aktere, javnost će opravdano sumnjati da nije donesena državnoodvjetnička, nego selektivna odluka, kazao je.

Ćorić je u vrijeme spornih događaja bio ministar zaštite okoliša, a danas je ministar financija

Smatra i da ministar Ćorić ima posebnu obvezu odgovoriti na postavljena pitanja jer je u vrijeme dijela spornih događaja bio ministar nadležan za zaštitu okoliša, a danas kao ministar financija upravlja resorom koji raspolaže poreznim i financijskim evidencijama.

"Ministar Ćorić danas ne može odgovor skrivati iza zaštite osobnih podataka ili porezne tajne. Ne tražimo objavu zaštićenih podataka, nego informaciju je li država vidjela financijski trag i je li na njega reagirala. Ako su računi prolazili kroz porezni i PDV sustav, država ne može tvrditi da nije imala nikakav uvid u ono što se događalo“, poručio je Troskot.

Budući da na pitanja i podatke koje je Most javno iznio još 28. studenoga 2025. nadležne institucije nisu odgovorile, Troskot će odgovor zatražiti i putem Povjerenika za informiranje.

Traži potvrdu jesu li sporni iznosi evidentirani, na koje su se vrste otpada ili usluga odnosili, jesu li bili predmet poreznog nadzora i provjere porijekla novca te jesu li nadležna tijela raspolagala tim informacijama prije nego što je Državni inspektorat tijekom 2024. zaustavio iskrcavanje otpada.

Most također zahtijeva cjelovit financijski i porezni nadzor transakcija između CE-ZA-R-a, povezanih društava, podizvođača te tvrtki i osoba povezanih sa slučajevima Gospić i Benkovac za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

Utvrditi puni opseg onečišćenja i zaštititi ljude

Troskot je upozorio i na to da se javna rasprava i najavljena sanacija ne smiju zaustaviti samo na Gospiću, nego je potrebno je obuhvatiti Rakitovac, Štikadu, Benkovac, Vrbovec i sve druge lokacije koje se pojavljuju u dokumentaciji i dosadašnjim javnim istupima.

"Nećemo dopustiti da se sanira jedna lokacija, a da druge ostanu izvan fokusa javnosti i institucija. Potrebno je utvrditi puni opseg onečišćenja i zaštititi ljude u Lici, Gackoj dolini, Senju, sjevernom Primorju i zadarskom zaleđu“, kazao je.

Najavio je da Most neće stati dok sve lokacije ne budu sanirane i dok se ne utvrdi kaznena odgovornost svih koji su sudjelovali i politička odgovornost onih koji su znali, imali ovlasti reagirati, a nisu to učinili.

Građane iz svih dijelova Hrvatske pozvao je na veliki prosvjed 5. rujna u Zagrebu, istaknuvši da nije riječ samo o Lici nego i zaštiti zdravlja, okoliša i funkcioniranju hrvatskih institucija.