Trovali pića ljudima u Plaškom: 'Milana su našli golog pored pekare, bilo je sumnjivih smrti'

<p>Odahnulo nam je nakon što su trovači uhićeni. Nadamo se da je to kraj, no bojimo se da nisu uhvaćeni svi i da je puno više ljudi otrovano nego što se utvrdilo policijskom istragom, kažu nam mještani Plaškog.</p><p>Razgovarali smo s njima dan nakon objavljenih rezultata policijske istrage provedene zbog sumnje na trovanje stanovnika plaščanskog područja početkom prošle godine. Naime, tad je u lokalnim kafićima umrlo više ljudi koji su prethodno bili u društvu tamošnjeg para, inače dobro znanog policiji po brojnim nedjelima. </p><p>Provedenom opsežnom istragom i nakon prikupljenih dokaza policija za smrt dvoje ljudi trovanjem i pokušaj trovanja još jednog muškarca sumnjiči Ivanku Oskoruš (34) i Niku Bataljana - Rižu (61).</p><p>Policija je utvrdila da je dvojac u kafićima u piće sumještana stavljao lijek antipsihotik koji u svojem sastavu ima djelatnu tvar klozapin. On u kombinaciji s alkoholnim pićima može izazvati naglu smrt. Utvrdili su i da je i sam osumnjičenik korisnik tog lijeka, a prilikom pretrage njegova doma pronađeno je nekoliko kutija lijeka Leponex. </p><p>Sumnjiči ih se da su tako 26. veljače 2019. usmrtili Antu Ivašćanina (81), 28. travnja 2019. Milana Vidakovića (51), a 20. travnja iste godine pokušali su otrovati i Milana Vrcelja (61).</p><p>Njega je spasio poznanik koji ga je uočio na terasi kafića u besvjesnom stanju, pružio mu prvu pomoć i pozvao Hitnu. Osumnjičenike je ispitao sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu. Bataljanu je određen istražni zatvor, a Ivanka se već nalazi u zatvoru na odsluženju kazne zatvora za druga kaznena djela.</p><p>- Zadovoljan sam što se tome stalo na kraj, jer što se meni desilo, može se dogoditi svakom čovjeku. Dobro je što se to pokrenulo, da se upozori ljude jer nije normalno što se događalo. Ja sam jedva živu glavu izvukao. Spasio me čovjek koji me poznaje - rekao je Milan dodajući kako i danas osjeća posljedice trovanja. </p><p>Kako nam je i ranije ispričao, kobnog dana ga je osumnjičeni dvojac pozvao za stol: “Gdje si prijatelju, kako se dugo nismo vidjeli, sjedi tu kod nas”.</p><p>- Iako se nikad s njima nisam družio niti piće popio, sjeo sam kod njih, popio pet pića, rakiju travaricu, plesao s njom, a u međuvremenu otišao u WC. Kad sam se vratio za stol, onesvijestio sam se. Izvukli su me, a pronađen sam gol, bila mi je isparana odjeća s leđa, a novca, ono što sam imao, oko 400, 500 kuna, nije bilo - govori Milan. </p><p>Kaže da je bio klinički mrtav, a preživio je zahvaljujući poznaniku i policajcima. Zahvalan je i liječnicima koji su ga vratili u život. </p><p>- U bolnici su mi inspektor i liječnici rekli da su mi u krvi nešto našli - govori Milan Vrcelj. Dodaje da je, dok se oporavljao u bolnici od trovanja, smrtno stradao i Milan Vidaković (51) iz Ličke Jesenice.</p><p>- Njegov otac je ležao sa mnom u bolničkoj sobi kad sam doznao da je umro. Još mi je i rekao da se boji da će tako i njegov Milan završiti. On je također pronađen gol kraj pekare iza kafića, a večer prije vidjeli su ga u društvu osumnjičenika u ugostiteljskom objektu. S njima je popio nekoliko piva i s njima otišao. Mještani su rekli da su njemu uzeli 700 eura, ali da to nije bio prvi put da su ga otrovali. Dva tjedna ranije su ga samo ošamutili i uzeli mu novac - ispričao je Vrcelj.</p><p>U veljači 2019. godine u kafiću se srušio Ante (81). Nije dolazio svijesti, Hitna ga je odvezla i u bolnici su proglasili njegovu smrt. On je bio pokopan na groblju u Josipdolu, a nakon što su se zaredale sumnjive smrti i nakon pokrenute istrage, Županijsko držano odvjetništvo u Karlovcu naložilo je ekshumaciju njegova tijela, u kojemu su godinu dana od smrti pronađeni tragovi klozapina.</p><p>- Tad smo samo znali da je sjedio za stolom, pio pivu i ‘zaspao’. Nismo ništa sumnjali jer je imao godina, a nije bilo sumnje u nasilnu smrt. No tjedan dana nakon njegova pokopa krenule su priče o trovanju u plaščanskim kafićima. Ove godine u veljači je ekshumiran i napravljena je obdukcija, no mi rezultate obdukcije ne znamo - govori Milan, brat preminulog Ante. </p><p>Svi sugovornici smatraju da su osumnjičenici odgovorni za smrt najmanje petero, šestero sumještana, a ne samo dvoje, te se nadaju da će se dopunjenom istragom to i utvrditi.</p>