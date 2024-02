Sašu su trovali tri mjeseca? U piće mu stavljali lijekove za šizofreniju, umiješana i šogorica

Za ubojstvu su osumnjičeni njegova supruga A.K. (33) i njezin navodno ljubavnik D. L. (19) te kćerka A.K. (14). Svima je određen jednomjesečni pritvor.

Pokretanje videa ... Sašu je kći (14) trovala, a žena uz pomoć ljubavnika ubila: 'Ne znam gdje im je pamet bila...' | Video: 24sata/pixsell

Policija istražuje od koga su i kako nabavljali tablete kojima je žrtva bila omamljena. Stručnjaci tvrde da se radi o olanzapinu koji se koristi u terapiji pacijenata oboljelih od šizofrenije i slično, navodi ATV.

Radi se o lijeku koji se izdaje isključivo na recept, stoga se vjeruje da nije slučajno nabavljen i da su počinitelj imali pomoć stručne osobe koja ima iskustva s tim lijekom i koja ih je mogla savjetovati.

Tablete je kupila M.V., sestra osumnjičene, koje je do sada u istrazi imala ulogu svjedoka. Radi se o privilegiranom svjedoku što znači da M.V. nema obavezu svjedočiti protiv sestre i otkriti kako je došla do tableta. No, upravo bi ona u istrazi mogla biti od ključne važnosti kako bi se doznali detalji.

- Sve ukazuje na to da je plan za ubojstvo kreiran mnogo prije nego što je zločin počinjen i da je za njega znalo više ljudi. Sumnjamo da su S.K. najmanje tri mjeseca trovali. Tablete su u tome imale veliku ulogu jer su utjecale na njegovo zdravstveno stanje. Tu se radilo o velikoj količini tableta koje su se mjesecima nabavljale - rekao je izvor blizak istrazi.

S. K. je prije nego li su ga ubili obilazio doktore kod kojih ga je vozila supruga. Znajući kad su mu zakazani pregledi, prestajalo se s trovanjem, tako da mu nikakva dijagnoza nije postavljena. No, on se i dalje osjećao loše, pa je govorio da će ići na preglede u Banjaluku.

- Moguće da su čekali da tablete odrade svoje i da on zaspe za volanom i doživi nesreću ili slično. No, nešto se promijenilo, a to je okidač da se realizacija zločina ubrza. Sve je to predmet daljnje istrage - rekao je izvor.

Motivi ubojstva se detaljno analiziraju, a istražitelje iznenađuje činjenica je kćerka S.K. imala ulogu u svemu i da je bila svjesna da je ocu u piće stavljala otrov. Istražitelje je začudio i njezin stav prema zločinu koji je tijekom saslušanja bio vrlo hladan.

- Što se događalo u četiri zida to znaju samo članovi obitelji. Policija nije imala prijavu za nasilje u toj obitelji. S.K. se u mladosti dovodio u vezu sa švercom cigareta. Budući da se bavio trgovinom i iznajmljivanjem vozila bio je čovjek koji je živio na visokoj nozi tako da ni koristoljublje nije isključeno kao motiv - rekao je izvor.

ATV doznaje da su se osumnjičeni A.К. i D.L. pred tužiteljem branili šutnjom i nisu iznosili svoju obranu.

Nož kojim je S. K. ubijen još nije pronađen i za njim se i dalje traga.