'Jadna djeca. Majku im je uzeo rak, a sad su ostala i bez oca...'

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjom ženom, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva, te je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198701 / ]

POGLEDAJTE VIDEO:

U četvrtak oko 16.30 sati u Goli nevjenčana supruga Slađana (27) je u sobi obiteljske kuće u Ulici Pavleka Miškine, kuhinjskim nožem zadala ubodne rane u prsa nevjenčanom suprugu Dejanu S. (46), od kojih je na mjestu preminuo, javlja PU koprivničko-križevačka.

Krvavom ubojstvu svjedočila su maloljetna djeca

Krvavom ubojstvu svjedočila su maloljetna djeca, dvoje njegove i jedno njeno, dok je najstarija kćer trčala po pomoć. Osumnjičena je ozlijeđena prevezena u koprivničku bolnicu, gdje je zadržana na liječenju uz nadzor policijskih službenika. Njezine ozljede nisu opasne po život.

Osumnjičena je u visokom stupnju trudnoće

Mještani Gole navode da je Dejan sa Slađanom bio u vezi. No posvađali su se i ona je otišla, a nedavno se vratila s vlastitim djetetom i u visokom stupnju trudnoće.

Susjed Franjo Rac kazao je za ePodravinu da su čuli vriskove.

– Baš sam došao iz Bjelovara kada se to dogodilo pa nisam ništa čuo, ali moj sin je čuo galamu i vrisku u dvorištu. Mislio je da nije ništa strašno pa nije reagirao, nije imao pojma da se događa nešto tako strašno – kaže Franjo Rac. Dodao je kako je ovo još jedna tragedija za obitelj ubijenog, jer su djeca sada bez oba roditelja. Majka im je, naime, prije pet godina preminula od raka.

'Jadna djeca. Rak im uzeo majku, a sada su ostali i bez oca...'

– Ona je bila otišla od njega, nije je bilo neko vrijeme. Otišao je po nju i ponovno je doveo, i kroz to kratko vrijeme dogodio se ovaj tragičan slučaj. Ona je inače iz Rijeke, znaju se dulje od dvije godine. Uvijek je bila šutljiva, nije puno komentirala, nije se puno družila. Vjerojatno su se i svađali, iako u zadnje vrijeme nije bila tu. Nije normalna osoba, to je sigurno, da je normalna ne bi do ovoga došlo. Ona je psihički bolesnik, teški monstrum – potresen je Franjo Rac i dodaje: 'Jadna djeca, ostala su najprije bez majke, preminula je od raka i bila je jako dobra osoba. Sada su i bez oca. Jako žalosno. Svi smo jako uznemireni, to se u Goli ne događa.'

Nije htjela pustiti policiju u kuću: Morali su nasilno ući

Nakon dojave i dolaska policije, osumnjičena ih nije pustila u kuću, te su morali nasilno ući, gdje su zatekli muškarčevo beživotno tijelo u lokvi krvi i prestravljeno dvoje djece koje su nazočili sceni kao iz najgorih horor filmova.

Pretpostavlja se da je najstarije dijete u vrijeme ubojstva bilo izvan kuće te da je ono 'alarmiralo' postaju pogranične policije koja je o strašnoj tragediji nazvala kolege u Koprivnicu.