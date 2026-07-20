Trump: Benjamin Netanyahu neće biti uhićen u SAD-u!

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. "Benjamin Netanyahu neće biti uhićen, ni na koji način, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama, koja se nije referirala na gradonačelnikove komentare.

Trump nije spomenuo Mamdanija u svojoj objavi na Truth Socialu, umjesto toga pripisujući Izraelu zasluge za pomoć u ratu protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka u intervjuu emitiranom u subotu rekao je da pravni odjel grada aktivno razmatra što mu zakon dopušta.

"Držim da je premijeru Netanyahuu mjesto u Haagu. On je ratni zločinac koga je optužio Međunarodni kazneni sud“, rekao je Mamdani u video podcastu New York Timesa „Intervju“.

Netanyahu tradicionalno putuje u New York svakog rujna na godišnje okupljanje svjetskih čelnika na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Izraelski premijer želi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no susret zasad nije službeno dogovoren. Dvojica su se čelnika početkom srpnja dogovorila da će se "uskoro sastati".

Međunarodni kazneni sud izdao je nalog za uhićenje Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina tijekom rata u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost suda i poriče počinjenje ratnih zločina.