Putin zadovoljno trlja ruke

Trump bijesan! Zabranili Ukrajini udare po Rusiji

Piše HINA,
Trump bijesan! Zabranili Ukrajini udare po Rusiji
Pentagon tajno blokira Ukrajini uporabu ATACMS raketa za udare na ruski teritorij! Trump razmišlja o sankcijama Rusiji zbog neuspjeha mirovnog procesa

Pentagon potiho Ukrajini blokira korištenje američkih taktičkih raketnih sustava (ATACMS) za udare u dubinu ruskog teritorija, ograničavajući sposobnost Kijeva da se uz pomoć tog oružja obrani od invazije Moskve, piše u subotu Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na američke dužnosnike.

Ministar obrane Pete Hegseth ima zadnju riječ kada je u pitanje upotreba sustava ATACMS, navodi WSJ.

Ured ukrajinskog predsjednika i ministarstvo obrane nisu komentirali pisanje WSJ-a, kao ni Bijela kuća i Pentagon, ističe Reuters.

Vijest vezana uz američke projektile dugog dometa je uslijedila u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump postaje sve više frustiran  zbog trogodišnjeg rata i nemogućnosti da osigura mirovni dogovor između Rusije i Ukrajine.

Nakon što njegov samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te potom susret s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem nisu polučili vidljiv napredak, Trump je u petak rekao da razmatra uvođenje ekonomskih sankcija Rusiji ili odustajanje od mirovnog procesa.

"Donijet ću odluku što ćemo učiniti i to će biti jako važna odluka, hoćemo li ili ne uvesti sveobuhvatne sankcije ili enormne carine, ili jedno i drugo, a možda ne učinimo ništa i kažemo: to je vaša borba", rekao je Trump.

Trump je gajio nadu da će dogovoriti bilateralni susret Putina i Zelenskija, ali to se također pokazalo kao jako teško.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u petak za NBC da nema dogovorene agende kao preduvjeta da bi se sjelo za stol sa Zelenskijem.

"Putin je spreman sastati se sa Zelenskijem kada se dogovori agenda za samit. A ona još uvijek nije spremna", rekao je Lavrov i dodao da se za sada takav susret ne planira. 

Putin je u više navrata upozorio da ukrajinska vojska ne može koristiti visokoprecizno oružje dugog dometa bez direktnog sudjelovanja časnika NATO-a.

Time bi se, kako je naglasio, Zapad direktno uključio u rat protiv Rusije.

