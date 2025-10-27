Obavijesti

OPOVRGNUO GLASINE

Trump: 'Bilo bi domišljato da se kandidiram za potpredsjednika 2028., ali to ne bih učinio'

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da isključuje mogućnost kandidature za potpredsjednika na izborima 2028. godine

To je pristup koji su neki od njegovih pristaša predložili kako bi se republikanskom predsjedniku zaobilazno omogućio novi predsjednički mandat.

"Smio bih to učiniti", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.

No, dodao je: "Ne bih to učinio. Mislim da je suviše domišljato. Da, isključio bih to jer je previše domišljato. Mislim da se ljudima ne bi svidjelo. Domišljato je. Ne, ne bi bilo ispravno".

TVRDI DA IMA ŠANSE Vraća se Kamala? Na pitanje o predsjedničkim izborima 2028. odgovorila: Još nisam gotova
Vraća se Kamala? Na pitanje o predsjedničkim izborima 2028. odgovorila: Još nisam gotova

Nitko ne može treći put biti izabran za američkog predsjednika, prema 22. amandmanu američkog ustava.

Neki su predložili da bi se to moglo zaobići kada bi se Trump kandidirao za potpredsjednika, a drugi kandidat za predsjednika koji bi potom podnio ostavku što bi Trumpu omogućilo da ponovo postane predsjednik.

Kritičari osporavaju zakonitost takvog manevra.

