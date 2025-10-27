Trump: 'Bilo bi domišljato da se kandidiram za potpredsjednika 2028., ali to ne bih učinio'

To je pristup koji su neki od njegovih pristaša predložili kako bi se republikanskom predsjedniku zaobilazno omogućio novi predsjednički mandat.

"Smio bih to učiniti", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.

No, dodao je: "Ne bih to učinio. Mislim da je suviše domišljato. Da, isključio bih to jer je previše domišljato. Mislim da se ljudima ne bi svidjelo. Domišljato je. Ne, ne bi bilo ispravno".

Nitko ne može treći put biti izabran za američkog predsjednika, prema 22. amandmanu američkog ustava.

Neki su predložili da bi se to moglo zaobići kada bi se Trump kandidirao za potpredsjednika, a drugi kandidat za predsjednika koji bi potom podnio ostavku što bi Trumpu omogućilo da ponovo postane predsjednik.

Kritičari osporavaju zakonitost takvog manevra.