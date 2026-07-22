Trump će dočekati tijela američkih vojnika

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu će prisustvovati ceremoniji za četiri američka vojnika poginula u iranskim napadima na Bliskom istoku, koji će se vratiti na američko tlo u ljesovima prekrivenim zastavama.

Ceremonija, poznata kao "dostojanstveni prijenos tijela", događa se usred rastuće frustracije Trumpovim ratom protiv Irana.

Rat je američke porezne obveznike do sada koštao najmanje 37,5 milijardi dolara, doveo je do smrti 18 američkih vojnika i ozljeda više od 450 vojnika. Ubio je tisuće Iranaca.

I republikanski i demokratski zakonodavci postavljali su pitanja o ratu, koji je uzrokovao porast globalnih cijena nafte i ne pokazuje znakove kraja.

Od početka rata u veljači, Trump je ponudio različite ciljeve za rat. Američki predsjednik otputovat će u zračnu bazu Dover u Delawareu na ceremoniju.

Američki predsjednici i potpredsjednici redovito prisustvuju svečanim ceremonijama primopredaje tijela u Doveru, domu najveće američke vojne mrtvačnice.

Troje američkih vojnika koji su poginuli kada je iranski projektil pogodio njihovu baraku za spavanje u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu u petak bili su poručnik Tyler James Feehan (25), narednik Angel S. Rampersad (28) i vojnikinja Isabella Gonzales (19). Sve troje bilo je raspoređeno u brigade protuzračne obrane američke vojske.

Četvrta smrt, narednika Michaela Emmanuela Swintona (30), dogodila se u nedjelju u odvojenom incidentu u Erbilu u Iraku tijekom kontrolirane detonacije jurišnog drona.

Pentagon je u ponedjeljak izjavio da je od 7. srpnja ozlijeđeno 100 pripadnika vojske, od kojih se 96 posto vratilo na dužnost.

Četiri od pet Amerikanaca očekuju da će se američki rat s Iranom odugovlačiti, prema anketi Reutersa/Ipsosa provedenoj ranije ovog mjeseca. Oko 37 posto ispitanika odobrava američke vojne napade na Iran.

Trumpov rejting kretao se blizu najnižih razina u njegovoj političkoj karijeri od početka sukoba, a republikanski stratezi upozoravaju da su rastući troškovi života neutralizirali političke koristi njegovih poreznih olakšica.

Više cijene benzina i zabrinutost zbog troškova života predstavljaju politički rizik za Trumpovu Republikansku stranku uoči međuizbora u studenom, na kojima riskira gubitak većine u Zastupničkom domu i kontrole nad Senatom.