Obavijesti

News

Komentari 0
UBIO IH IRAN

Trump će dočekati tijela američkih vojnika

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump će dočekati tijela američkih vojnika
Foto: Pentagon
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Troje američkih vojnika koji su poginuli kada je iranski projektil pogodio njihovu baraku za spavanje u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu u petak

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu će prisustvovati ceremoniji za četiri američka vojnika poginula u iranskim napadima na Bliskom istoku, koji će se vratiti na američko tlo u ljesovima prekrivenim zastavama.

Ceremonija, poznata kao "dostojanstveni prijenos tijela", događa se usred rastuće frustracije Trumpovim ratom protiv Irana.

Rat je američke porezne obveznike do sada koštao najmanje 37,5 milijardi dolara, doveo je do smrti 18 američkih vojnika i ozljeda više od 450 vojnika. Ubio je tisuće Iranaca.

I republikanski i demokratski zakonodavci postavljali su pitanja o ratu, koji je uzrokovao porast globalnih cijena nafte i ne pokazuje znakove kraja.

Od početka rata u veljači, Trump je ponudio različite ciljeve za rat. Američki predsjednik otputovat će u zračnu bazu Dover u Delawareu na ceremoniju.

RAT NA BLISKOM ISTOKU 100 američkih vojnika ranjeno u iranskim napadima. U Bahreinu pogodili centar Amazona
100 američkih vojnika ranjeno u iranskim napadima. U Bahreinu pogodili centar Amazona

Američki predsjednici i potpredsjednici redovito prisustvuju svečanim ceremonijama primopredaje tijela u Doveru, domu najveće američke vojne mrtvačnice.

Troje američkih vojnika koji su poginuli kada je iranski projektil pogodio njihovu baraku za spavanje u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu u petak bili su poručnik Tyler James Feehan (25), narednik Angel S. Rampersad (28) i vojnikinja Isabella Gonzales (19). Sve troje bilo je raspoređeno u brigade protuzračne obrane američke vojske.

Četvrta smrt, narednika Michaela Emmanuela Swintona (30), dogodila se u nedjelju u odvojenom incidentu u Erbilu u Iraku tijekom kontrolirane detonacije jurišnog drona.

Pentagon je u ponedjeljak izjavio da je od 7. srpnja ozlijeđeno 100 pripadnika vojske, od kojih se 96 posto vratilo na dužnost.

Četiri od pet Amerikanaca očekuju da će se američki rat s Iranom odugovlačiti, prema anketi Reutersa/Ipsosa provedenoj ranije ovog mjeseca. Oko 37 posto ispitanika odobrava američke vojne napade na Iran.

Trumpov rejting kretao se blizu najnižih razina u njegovoj političkoj karijeri od početka sukoba, a republikanski stratezi upozoravaju da su rastući troškovi života neutralizirali političke koristi njegovih poreznih olakšica.

Više cijene benzina i zabrinutost zbog troškova života predstavljaju politički rizik za Trumpovu Republikansku stranku uoči međuizbora u studenom, na kojima riskira gubitak većine u Zastupničkom domu i kontrole nad Senatom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C
ozbiljno upozorenje

Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C

Meteorolozi upozoravaju na jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Španjolska bi mogla oboriti temperaturne rekorde, a prijete požari, kolaps infrastrukture i ozbiljni zdravstveni rizici
Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici
PREMINUO FILIP MIHALIĆ

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Uskoro je trebalo početi suđenje Filipu i njegovu ocu Anđelku Mihaliću zbog krivotvorenih COVID testova, no Filip je naglo preminuo 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo
Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti
KORONA KID

Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti

DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegovog oca Anđelka, bivšeg HDZ-ovog zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026