NOVI DIZAJN

Trump će prefarbati Air Force One. Dodat će mu i zlatnu boju

Trump će prefarbati Air Force One. Dodat će mu i zlatnu boju
Američko ratno zrakoplovstvo uvodi novu paletu boja za svoju flotu zračnog prijevoza, a to se odnosi i na zrakoplove Air Force One sljedeće generacije koje će uz crvenu, bijelu i tamnoplavu krasiti i zlatna, objavila je služba u utorak

Novi dizajn označit će odstupanje od trenutačne bijele i dvobojne plave koja datira iz vremena administracije predsjednika Johna F. Kennedyja. Ponovno će se oživjeti raniji prijedlog Donalda Trumpa - crveno-bijelo-plava varijanta, koja je ukinuta 2022. nakon što je ratno zrakoplovstvo utvrdilo da tamnije boje mogu prouzročiti probleme s pregrijavanjem. 

Redizajn će se primijeniti na VC-25B - vojnu oznaku za zrakoplov Boeing 747-8i koji će služiti kao Air Force One. Program Air Force One uključuje prenamjenu dvaju zrakoplova 747-8 u specijalizirane mlažnjake opremljene naprednim komunikacijskim i obrambenim sustavima koji će služiti kao sljedeća generacija zračnog prijevoza američkog predsjednika. Radovi kasne četiri godine, a isporuka se očekuje 2028. godine.

U međuvremenu je 2025. predsjednik Trump prihvatio poklon države Katar - luksuzni putnički zrakoplov Boeing 747. Bijela kuća je od Zrakoplovstva zatražila da ga što prije prenamijeni za korištenje u funkciji predsjedničkog Air Force Onea. Još će četiri modificirana Boeinga 757-200, koji se koriste za prijevoz potpredsjednika, članova kabineta, članova Kongresa i ostalih visokih vladinih dužnosnika krasiti nove boje, objavilo je Zrakoplovstvo, no nisu otkrivene pojedinosti o tomu kako će se uz novi dizajn riješiti toplinski problemi zbog čega je odbačen raniji Trumpov prijedlog o paleti boja. Bidenova administracija odbacila ga je nakon što je utvrđeno da bi trebalo uložiti dodatne troškove.

Kada se Donald Trump u siječnju vratio na dužnost Bijela kuća doživjela je svojevrsnu transformaciju, što je otkrilo predsjednikovu omiljenu boju - zlatnu. Njegov Ovalni ured preuređen je i ima mnoštvo pozlaćenih detalja, a to je izazvalo brojne reakcije javnosti.

Namještaj, okviri za slike, ukrasi i brojni drugi dodaci od siječnja prošle godine krase svaki kutak Ovalnog ureda, a Trump navodno ima sličnu viziju i za novu plesnu dvoranu vrijednu 200 milijuna dolara. U obranu svog izbora dekora predsjednik je rekao: "Nema ničega kao što je zlato i nema ničega poput čistog zlata".

Ubrzo je podijelio snimke Ovalnog ureda i zlatnih detalja uz komentar: "Strani čelnici i svi ostali 'polude' kad vide kvalitetu i ljepotu. Najbolji Ovalni ured dosad, u smislu uspjeha i izgleda!!!"

