Trump najavio da će članice Odbora za mir izdvojiti više od 5 mlrd. dolara za obnovu Gaze

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će članice Odbora za mir na sastanku u četvrtak najaviti pet milijardi dolara za obnovu i humanitarne napore u Gazi.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social u nedjelju, Trump je napisao da su se članice također obvezale na slanje tisuća pripadnika u stabilizacijsku misiju koju je odobrio UN te za lokalnu policiju u palestinskoj enklavi.

Američki predsjednik rekao je da će se okupljanje u četvrtak, što je prvi službeni sastanak skupine, održati u Institutu za mir Donalda J. Trumpa, koji je State Department nedavno preimenovao prema predsjedniku.

Izaslanstva iz više od 20 zemalja, uključujući i čelnike država, trebala bi sudjelovati na sastanku.

Osnivanje odbora odobreno je rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u sklopu plana Trumpove administracije o okončanju rata između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas u Gazi.

Primirje je na snazi u Gazi od listopada, iako obje strane jedna drugu optužuju za njegovo kršenje.

Prema ministarstvu zdravstva Gaze, izraelski vojnici su ubili više od 590 Palestinaca od početka primirja. Izrael kaže da su palestinski militanti ubili njihova četiri vojnika u istom razdoblju.