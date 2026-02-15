Obavijesti

News

Komentari 0
USKORO SLUŽBENI SASTANAK

Trump najavio da će članice Odbora za mir izdvojiti više od 5 mlrd. dolara za obnovu Gaze

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump najavio da će članice Odbora za mir izdvojiti više od 5 mlrd. dolara za obnovu Gaze
Foto: Elizabeth Frantz

Američki predsjednik tvrdi da će više od 20 zemalja poduprijeti obnovu i humanitarnu pomoć te poslati snage u stabilizacijsku misiju pod okriljem UN-a

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će članice Odbora za mir na sastanku u četvrtak najaviti pet milijardi dolara za obnovu i humanitarne napore u Gazi.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social u nedjelju, Trump je napisao da su se članice također obvezale na slanje tisuća pripadnika u stabilizacijsku misiju koju je odobrio UN te za lokalnu policiju u palestinskoj enklavi.

U IME EUROPSKE KOMISIJE Dubravka Šuica sudjelovat će u Trumpovu 'Odboru za mir'...
Dubravka Šuica sudjelovat će u Trumpovu 'Odboru za mir'...

Američki predsjednik rekao je da će se okupljanje u četvrtak, što je prvi službeni sastanak skupine, održati u Institutu za mir Donalda J. Trumpa, koji je State Department nedavno preimenovao prema predsjedniku.

Izaslanstva iz više od 20 zemalja, uključujući i čelnike država, trebala bi sudjelovati na sastanku.

OBNOVA GAZE Izraelski šef diplomacije na prvom sastanku Odbora za mir
Izraelski šef diplomacije na prvom sastanku Odbora za mir

Osnivanje odbora odobreno je rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u sklopu plana Trumpove administracije o okončanju rata između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas u Gazi.

Primirje je na snazi u Gazi od listopada, iako obje strane jedna drugu optužuju za njegovo kršenje.

ODBOR ZA MIR Trump najavljuje plan za obnovu Gaze i raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga
Trump najavljuje plan za obnovu Gaze i raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga

Prema ministarstvu zdravstva Gaze, izraelski vojnici su ubili više od 590 Palestinaca od početka primirja. Izrael kaže da su palestinski militanti ubili njihova četiri vojnika u istom razdoblju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026